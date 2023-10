La oposición asegura que los presupuestos de la Xunta son de «un goberno acabado»

La líder del BNG, Ana Pontón, y la viceportavoz del PSdeG, Begoña Rodríguez

«Un goberno acabado», «sen nada que ofrecer» y «sen ideas». Esa ha sido la valoración de nacionalistas y socialistas gallegos tras entregar la Xunta su proyecto de presupuestos para el 2024 en el Parlamento de Galicia, que asciende a 13.257 millones de euros.

Así lo han comunicado las representantes de los grupos de la oposición, Ana Pontón, del BNG, y Begoña Rodríguez Rumbo, del PSdeG, que han coincidido en señalar la falta de ambición de las cuentas públicas del próximo año que, prevén, no servirán para mejorar los servicios públicos ni para mejorar la situación económica.

Según ha indicado la líder nacionalista, Ana Pontón, estos presupuestos evidencian que Galicia está «ante un goberno sen nada que ofrecer ás familias e as empresas», que tampoco ayuda a quien más lo necesita ni presenta proyectos transformadores. Tras una primera revisión de los presupuestos, Pontón afirmó que las del próximo año son «unhas contas públicas rutineiras que aplican as mesmas políticas fracasadas de sempre» y reprochó el «raquitismo orzamentario» de la Xunta, que presume de aumentar los fondos disponibles cuando, a su entender, no es así.

De ejemplo puso el presupuesto destinado a Atención Primaria, que con la inflación, señaló, se destinan 335 millones menos que en el 2009. Así, Pontón denunció que se mantiene «a mesma inxustiza social» de ejercicios anteriores, pues se vuelve a bajar impuestos «a quen máis ten, restando ingresos ao erario público fundamentais para financiar sanidade, educación e dependencia».

Begoña Rodríguez Rumbo compartió las primeras impresiones de los presupuestos de los socialistas gallegos, que ponen de manifiesto que el de la Xunta es un Ejecutivo «totalmente esgotado» que no es capaz de elaborar unas cuentas «que ofrezan solucións reais». A su parecer, y al ser estas las últimas cuentas de la legislatura, Alfonso Rueda «perde a única oportunidade que tiña para exercer de presidente».

Según afirmó la viceportavoz del PSdeG, la Xunta ha presentado esta mañana «as mesmas receitas de sempre coas mesmas carencias», al consolidar «rebaixas fiscais» para los ricos, impidiendo así poner en marcha medidas que tengan un verdadero impacto en los gallegos. La socialista ha defendido que si el Ejecutivo gallego puede presumir de unos presupuestos históricos es gracias a Pedro Sánchez, que ha dado a Galicia más fondos de los que la comunidad recibía cuando era Mariano Rajoy quien estaba al frente del Gobierno central.

Frente a ello, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha puesto en valor el esfuerzo de la Xunta para iniciar la tramitación de las cuentas con «absoluta normalidade», lo que «contrasta coa situación que se está vivindo a nivel estatal e noutras comunidades que non contan cun goberno estable». Sin embargo, en Galicia, «os galegos contarán cuns orzamentos en tempo e forma» dispuestos a ser ejecutados desde el primer día del año.

«Continuamos cunha ruta de estabilidade que felizmente mantemos dende hai 15 anos», terminó Pazos.