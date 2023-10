Cifran en un 80 % el seguimiento de la huelga de escuelas infantiles entre el personal no asignado a servicios mínimos

Concentración de personal de las escuelas infantiles en huelga este jueves en A Coruña ANGEL MANSO

Unas 200 escuelas infantiles privadas y públicas de gestión indirecta (nueve de la Xunta y la mayoría de las municipales) viven este jueves el primero de los cuatro paros convocados por los sindicatos CC.OO., CIG y SNEP para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Desde Comisiones cifran el seguimiento en un 80 %, entre las trabajadoras que no están asignadas a servicios mínimos y que, por tanto, pueden ejercer su derecho a huelga. Desde SNEP también consideran que la respuesta de las trabajadoras a la convocatoria ha sido «moi positiva, tendo en conta as dificultades para participar polos servizos mínimos e, no que toca ás concentracións, polo mal tempo».

Unos servicios mínimos que, en el caso de los concellos que optaron por marcarlos (por ejemplo, Santiago, A Coruña, Arteixo u Oroso), los sindicatos consideran «abusivos». En la mayoría de ellos se estableció que tenían que acudir a los centros dos personas para apertura y cierre, y también una persona por cada unidad, lo que implica a la mayoría de la plantilla. Unos servicios mínimos similares a los que decretó la Xunta para las nueve guarderías que tiene gestionadas por empresas privadas.

Además, señalan desde CC.OO. algunas escuelas privadas (al menos tres de la ciudad de Vigo) también decretaron sus propios servicios mínimos: «Son empresas privadas, non poden decretalos unilateralmente, témolo denunciado en Inspección de Traballo e os nosos servizos xurídicos estudando levalos ante a Xustiza», explica Tania Alonso, responsable de Ensino Privado del sindicato, que también avanza que están «en negociación» con los ayuntamientos por sus servicios mínimos, ya que afectan también a las otras tres jornadas de huelga convocadas para el 25 de octubre y para el 8 y el 15 de noviembre.

La negociación del convenio colectivo, que se sigue a nivel estatal (la huelga también se convocó en el resto de España), es el motivo de la huelga. Las organizaciones convocantes aseguran que está bloqueada, y que tras diez mesas no ha habido avances. «As traballadoras están cansas, moitas non poden nin chegar a cobrar o salario mínimo, a porcentaxe das que non teñen sequera xornada completa é moi grande. De aí a súa boa resposta á convocatoria de folga», apunta Manolo Alonso, secretario de organización de SNEP Galicia. Se calcula que en la comunidad hay unos 2.000 empleados afectados.