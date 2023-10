Unos 2.000 trabajadores de 200 escuelas infantiles gallegas están llamados a la huelga este jueves

Imagen de archivo de una escuela infantil ANGEL MANSO

Para este jueves 19 de octubre está fijada la primera de las cuatro jornadas de huelga que los sindicatos CIG, CC.OO. y SNEP han convocado en las escuelas infantiles privadas y las públicas de gestión indirecta, que es el caso de la mayoría de las municipales e incluso de nueve centros de la Xunta, de cuyo funcionamiento se encargan empresas privadas. En Galicia están llamados a secundar el paro unos 2.000 trabajadores de en torno a 200 escuelas. Reclaman que se desbloquee la negociación del convenio (de carácter estatal) para mejorar las condiciones de los empleados del sector. Aseguran que muchos de ellos cobran el salario mínimo, o incluso menos.

La Consellería de Política Social ha fijado a través del DOG los servicios mínimos para las nueve escuelas de su competencia: las de A Guarda, Betanzos, Carballo-A Braña, Coristanco, O Pino, Pontevedra-Monteporreiro, San Paio, el Complejo Administrativo de Pontevedra y la Cidade da Xustiza de Vigo. El departamento autonómico considera que el «servicio de escuela infantil es esencial para que muchas familias puedan conciliar su vida personal y laboral». Así las cosas, en estos centros tendrá que haber al menos dos personas trabajadoras de personal de atención directa a los niños y niñas, que garanticen la apertura y cierre de los centros a lo largo de la jornada, y en el caso de que haya dos o más unidades abiertas, tendrá que trabajar una persona de atención directa por cada una de las unidades en funcionamiento. Los mismos servicios mínimos se aplicarán a los paros convocados para el 25 de octubre y para el 8 y 15 de noviembre.

Algunos ayuntamientos han optado por aplicar esos mismos requisitos mínimos de personal para sus escuelas municipales. Es el caso, por ejemplo, del Concello de Arteixo o el de A Coruña.

Para las escuelas infantiles privadas no se han establecido servicios mínimos desde la Administración autonómica. Sin embargo, desde el sindicato CC.OO. denuncian que algunas guarderías han pretendido fijar sus propias exigencias, asegurando además que fue el propio departamento jurídico de la consellería quien les indicó que son las propias empresas las que deben concretar los servicios mínimos. «Iso non é algo que podan facer as propias empresas, imos levalo aos nosos servizos xurídicos e denunciaremos calquera ilegalidade ou intento de presión», ha advertido Tania Alonso, responsable de Ensino Privado de CC.OO. Galicia.

Desde este sindicato, uno de los convocantes, esperan que la huelga tenga un alto seguimiento, y aseguran que la jornada convocada en julio ya fue secundada por el 80 % del personal. «Galicia está a ser un referente na loita neste sector», apunta Alonso, que denuncia que las negociaciones para el convenio «están bloqueadas, sen avances logo de dez mesas negociadoras, e con propostas da patronal sobre a mesa que supoñen retrocesos nas condicións laborais dos traballadores».