La Xunta niega que diera «plantón» a los bomberos comarcales y se declara dispuesta a negociar

El vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo, ha negado que la Administración autonómica y las diputaciones, integrantes de los consorcios que gestionan los parques comarcales de bomberos de las cuatro provincias, diesen «plantón» a los sindicatos hace una semana. Entonces, explicó, solicitaron el aplazamiento de la reunión convocada para el día 9 en el Consello Galego de Relacións Laborais para tratar de dar salida al conflicto que mantiene en huelga a estos profesionales desde el 15 de junio.

Preguntado sobre esta cuestión durante un acto en A Coruña, el número dos del Gobierno gallego ha afirmado que el encuentro fue «desconvocado» porque «había determinados informes que necesitaban» ser analizados por parte de los consorcios. También ha manifestado que las administraciones están «siempre» dispuestas a negociar.

Así, ha defendido que «no hubo ningún plante» por parte de diputaciones y Xunta al comité de huelga, sino una petición para aplazar el encuentro previsto el lunes 9 «porque había determinados informes que necesitaban ser coordinados por los consorcios provinciales de bomberos».

Calvo ha mostrado su confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo que ponga fin a la huelga, señalando que existió una primera propuesta por parte de los consorcios que gestionan los parques y que no fue aceptada por los representantes de los trabajadores.

Que los representantes de las Administraciones públicas no acudieran a la reunión prevista para el lunes 9 a las diez de la mañana fue considerado por el comité de huelga un «plantón», ya que aseguran que no fue hasta última hora del domingo cuando comenzaron a recibir, por canales extraoficiales, avisos de que Diputaciones y Xunta podrían no acudir al encuentro, al no tener listos unos informes. Unos informes cuya documentación, afirmaron, estaba disponible desde hacía meses.

La anulación de esa reunión marcó para los sindicatos «un antes e un despois» en el conflicto, y llevó a decidir, en asamblea de trabajadores, endurecer las protestas. Los huelguistas reclaman, entre otras cosas, más personal y que se negocien convenios con las mismas condiciones para todos los parques y provincias.