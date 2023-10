Lolita Moda: de pequeña tienda en Noia a venta millonaria en internet

Marcos Creo

En el pasado, en las comarcas de Noia y Barbanza, un gran número de tenderos tradicionales gozaban de una importante riqueza comercial. Su ubicación estratégica hacía que gente de todas las localidades del entorno las tuviesen de referencia para adquirir preciados tesoros, como bonitas prendas de ropa y calzado, valiosas herramientas para su día a día o ricos alimentos para llevar a la mesa. Los años fueron pasando y aunque estos comercios mantuvieron su encanto y buen gusto, tuvieron que hacerle frente a una competencia voraz. Primero, derivada de la creación de grandes áreas comerciales, en núcleos más grandes como Santiago, Vigo o A Coruña; y después, con la llegada de internet y las grandes plataformas de compra online.

Son varias las líneas que se siguen para adaptarse a la nueva realidad, muchos las combinan para salir adelante. Internet está en el centro de sus opciones. Buscando las claves del éxito en este mundo es imprescindible entrevistar a los propietarios de Lolita Moda, un negocio familiar que, desde 1960, ha sabido adelantarse y esperar, desde el futuro, a sus clientes. «Comezamos a apostar pola tenda en liña sobre o 2010, debido á crise. A opción era despedir ou buscar alternativas para o persoal que estaba contratado. Aí empezábase a falar de venda en liña. Optamos por facer unha páxina web. No primeiro ano vendemos 3.000 euros, algo insostible porque estabamos invertendo moitas horas. A continuación, apareceron os marketplace como Amazon, que che contacta e ofréceche vender na súa web a cambio dunha comisión. Nese momento pasamos a facturar entre 3.000 e 10.000 euros ao mes, e o traballo obtivo unha recompensa. Ademais, invertemos o beneficio en mellorar a nosa web, en Google e enriquecer tanto tendas como mercancía. Non tivemos medo porque era un momento de moita crise. O que perdiamos era o noso tempo. Os clientes non entraban pola porta, pero tiñamos moito tempo para crear contido en liña. Cada vez máis, o negocio foi medrando a través de outros marketplace como Spartoo e outros internacionais. Todo foi crecendo sobre a marcha», explica Pablo Hermo, uno de los socios del negocio.

La pandemia, fundamental

«A pandemia marcou un punto clave porque impulsou a venda en liña. Comecei a recibir chamadas doutros negocios para saber como vender por internet e así sacar adiante a mercancía. Non pensamos que ía durar tanto e acababa de chegar toda a mercancía de verán. Aproveitamos eses 15 días para darlle un impulso ao SEO, posicionamento web, redactar contidos, maquetar imaxes, etcétera. Ao principio non houbo un puñetero pedido, arrepentímonos de ter arriscado. Pero o mércores desa mesma semana comezaron a chegar. Que fai a xente comprando uns pantalóns Levi's ou unhas Converse de plataforma? Vendéronse todas nun día, nada máis chegar. Os catro que quedamos non dabamos feito», añade Hermo.

Pedidos a través de WhatsApp para llegar más lejos

Internet es una fuente de aprovechamiento para todo tipo de tiendas, no solo las grandes. Unirse es una buena opción. Pasa en el sector de la alimentación. Javier Sampedro, al frente del supermercado Covirán (en Caamaño, Porto do Son), reconoce que el volumen de pedidos ha aumentado gracias a aceptarlos a través de WhatsApp además de por teléfono. Esta es una de las claves de lo que él no llamaría éxito, sino supervivencia: «Reparto a domicilio y mis clientes saben que cuentan conmigo incluso estando cerrados, al final nos conocemos todos, hay un trato familiar».

Más allá de vender a través de internet, la página web también es un escaparate que ayuda a llegar al cliente cuando uno tiene el negocio cerrado. Según Máximo Teira, gerente de Max Systems Noia, los negocios deben hacerse más competitivos: que desarrollen venta en línea, redes sociales y moverse hacia el futuro (que en realidad, ya es presente). «Una pequeña tienda tiene pocas opciones de crecer, salvo que desarrolle una venta por internet e interactúe con sus clientes a través de las redes sociales. En el mundo hacia el que vamos va a tener más peso esta faceta de un comerciante que la tienda presencial. Tengo clientes que tienen almacenes en lugar de tiendas», dice Teira.

Se echa en falta más apoyo de las instituciones para aportar formaciones y talleres para el pequeño comercio para adaptar sus negocios. Manuel Mariño, presidente de la Asociación de Empresarios de Portosín, puntualiza que «la labor más importante sería la concienciación a nivel institucional. Campañas enfocadas en que, si el pequeño comercio cierra, todos perdemos».

La importancia de la cercanía

Como el de Saladina López, de Supermercados Onda, que cree que sobrevive por la cercanía con el cliente: «Sen dúbida, a clave do éxito do noso negocio é o trato cercano e familiar que temos cos nosos clientes». Lo mismo piensa María, de la Mercería Marisa, en Noia: «Ter mercancía, tratar ben aos clientes e a proximidade que temos con eles», además de los productos de calidad, cada vez más difíciles de encontrar.

La colaboración de las asociaciones de comerciantes, como la de Portosín, es otro pilar para mantener los negocios: «Todos los años se programan actividades a nivel local, campañas de Navidad con sorteos, ferias de comercio y outlets, en la plaza del pueblo. Estas campañas son muy bien acogidas y los comerciantes salen satisfechos», comenta Manuel Mariño Blanco.

