Gómez Besteiro: «Las primarias no son importantes en sí; lo que aspiro es a gobernar Galicia»

José Ramón Gómez Besteiro posa con la residencia del presidente de la Xunta al fondo PACO RODRÍGUEZ

Llevaba siete años calentando para volver, los que permaneció imputado por los casos Pulpo y Garañón. Volvió sin acusaciones judiciales hace siete meses y ahora, José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967), pretende dar el salto que al que aspiraba en el 2013: competir por la presidencia de la Xunta. Antes debe de ganar las primarias del PSdeG en la que no es el único aspirante.

—¿Es el candidato de Pedro Sánchez?

—En absoluto. Hace diez años me presenté a las primeras primarias que hizo mi partido en Galicia. Me eché a la calle y pateé con la misma perspectiva con la que lo hago ahora. Sánchez no vota en estas primarias y el voto de Abel Caballero, Lara Méndez, Inés Rey, Valentín González Formoso o Gonzalo Caballero valen igual que el cada militante. Todo el mundo tiene la misma fuerza. Los patrocinios van mal con las primarias, no casan.

—Pues el presidente del Gobierno le ha impulsado cuatro veces: le nombró delegado del Gobierno, le situó abriendo las listas por Lugo, le encargó defender las lenguas cooficiales en el Congreso y le integra en el grupo negociador de la investidura.

—Respondo agradecido a esos encargos, pero con el compromiso de lo que yo tengo que aportar. De todo eso, lo que me genera más emoción es haber defendido el gallego al abrir la legislatura. Eso queda ahí para la historia.

—En los procesos políticos internos se tiende a dividir a los candidatos ente aparato y alternativo. ¿Usted entonces es...?

—Eso es una tendencia absurda. Esto va de que los militantes decidan con su voto qué quieren que se haga. No hay interferencias en este proceso. Y lo importante no son las primarias en sí, yo lo que realmente aspiro es a gobernar Galicia.

—¿Ofrecerá integración a Gonzalo Caballero o a Manuel Losada en su lista antes de que se vote?

—No, no tiene sentido. Presentarse a las primarias es una decisión personal y te arriesgas a ganar o perder. Ofreces tu proyecto al servicio de una colectividad. Ofrezcamos el producto puro a elegir. ¡Puro y fresco! Que cada militante elija.

—Recuperó su vida política en marzo. ¿Cómo percibe al PSdeG?

—Lo que desde fuera se ve como lío, es una discrepancia racional en un partido que tiene en la libertad de expresión su valor máximo. No tenemos miedo a la discusión interna. Otros partidos son monolíticos. El PSOE es un partido de libertades y donde le damos a la cabeza. Tenemos que recuperar la confianza que damos a nivel estatal y municipal en el ámbito autonómico y estamos en esa senda.

—¿Con más acento gallego?

—Sí, el PSdeG está desarrollando un proyecto muy gallego, de lograr transferencias para aquí. Hace meses le ofrecimos al PP apoyo para una reforma exprés del Estatuto para poder modificar la Ley de Costas. No les interesó. Rueda está haciendo de la confrontación un arma política y eso demuestra poca inteligencia política. ¿Qué gana Galicia con eso? Utilizan ese tema como herramienta electoral, cuando podría estar resuelto en pocos meses.

—¿Pero por qué cuesta más que el Gobierno acepte el planteamiento de la Xunta sobre el litoral que la amnistía para los independentistas en Cataluña?

—La única amnistía que recuerdo es la fiscal que aplicó el PP. La amnistía tiene que ser utilizada dentro de los marcos constitucionales. Dentro de la Constitución todo es posible. Fuera, nada.

Yo al PP le digo: no quieras tanto a la Constitución, quiérela mejor, renovando el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. No encuentro nada en los mandatos de Pedro Sánchez que esté fuera de la Constitución.

—Desde Touriño el PSdeG ha tenido cuatro secretarios generales, una gestora y tres candidatos a la Xunta. El PP, solo dos...

—...Uno y un sustituto.

—¿No denota que el PSdeG no encuentra su camino?

—Demuestra que en el pasado no fuimos capaces de demostrar esa confianza. Eso es lo que tenemos que ganar y vamos por el buen camino frente un PP que languidece, que no quiere que nada se mueva y solo se tensiona en elecciones municipales y generales. En las autonómicas presentan a Galicia como una isla pero que en lugar de paradisíaca pierde peso desde que no tienen a Fraga. No han conseguido ni una competencia más, no han aumentado el peso político de Galicia. La paz de Galicia que venden no es real y no es una dinámica provechosa para el país.

«Sabía que un día las imputaciones serían aclaradas. ¿Por qué no iba a volver a la política?»

Besteiro no dejó de analizar la política gallega durante los siete años en los que se apartó al ser imputado en los casos Pulpo y Garañón. «El PP dice falsamente que es el partido que más se parece a Galicia, y el Bloque que es el que más quiere a Galicia, pero quien se encuentra con la responsabilidad de resolver los problemas de Galicia es el PSOE cuando gobierna», dice. Asegura que nunca sintió el reproche público por estar imputado.

—¿En el PSdeG habrá dos puestos de mando si gana usted las primarias y después las autonómicas? ¿Habría una bicefalia Formoso-Besteiro?

—Como hipótesis puede haberla, pero no digo que tenga que suceder eso.

—¿Sería conselleiro suyo?

—Formoso y yo tenemos muchas afinidades, nunca lo ocultamos. Él puede ser muchas más cosas y más importantes probablemente.

—¿Está programado?

—Esas cosas no se programan. Él tiene una mentalidad importante, la de disfrutar de los éxitos de los que están a su lado.

—¿Y con quién programó la operación regreso de Besteiro?

—Surge de la persona que tiene enfrente. El componente personal es fundamental. No vas a un sitio si no quieres.

—¿Cuándo le designan delegado del Gobierno no estaba ya la vista puesta en su candidatura a ser aspirante a la Xunta?

—Yo no creo eso. Me aparté cuando se me imputó. No lo hizo nadie, me aparté yo y pasé siete años sin ir a juicio. Vuelvo con esa misma convicción.

—¿Cómo procesó esos siete años?

—La seguridad de la inocencia es el mejor de los tratamientos para llevar una situación así. Soy una persona paciente y sabía que nada se me iba a poder reprochar, eso me daba fortaleza. Sabía que un día todo quedaría aclarado y que entonces la política volvería a satisfacerme, y aquí estoy. ¿Por qué no iba a volver?

—Alfonso Rueda le aludió en el debate de la autonomía diciendo que se presentó por Lugo, donde el PSOE tuvo su peor resultado y el PP el más alto. ¿Marca ese hecho su punto de partida?

—Algunos no distinguen entre los diferentes tipos de elecciones o cuando encabeza uno o no un proyecto. Subimos en votos en Lugo, pero el PP logró concentrar el voto al bajar Vox y no aparecer Ciudadanos, y por la izquierda aparecen dos listas más: BNG y Sumar, que sacan 30.000 votos que se van a la basura. Nosotros nos quedamos a 4.000 del segundo diputado. No es un fracaso.

«Galicia tiene capacidad de atracción, pero desde luego no si sigue la visión de Ayuso»

José Ramón Gómez Besteiro asegura estar convencido de que el PSdeG puede «liderar el cambio de gobierno en Galicia» con una idea: la de que «la Xunta puede mejorar la vida de la gente. Hoy no lo hace por la forma de ejercer del PP, y eso que disponen de casi 12.000 millones cada año».

—Y usted, ¿qué le ofrece a Galicia?

—Tenemos proyectos en todos los ámbitos: para la tercera edad, residencias pequeñas pero muy situadas en el territorio; en sanidad recuperar la cita rápida con el médico de primaria; asumir competencias en industria para resolver la falta de protagonismo actual... Hay otra forma de hacer política más activa, más arriesgada también pero, sobre todo, mucho más abierta. Hay otro ritmo posible y acabar con este languidecer, esa inacción continua.

—¿Qué reclamaría del Gobierno?

—Creo que en este momento lo más importante es la potenciación de la industria. La atracción de industrias es lo que va a permitir cambiar la involución de la población. Galicia tiene capacidad de atracción, pero desde luego no siguiendo lo que diga Ayuso, su visión no nos favorece. Madrid no es el mundo. Tampoco nos favorece lo que hizo Rueda al obligar a sus diputados a votar en contra del uso del gallego en el Congreso. ¡Eso es estúpido! ¡Pero si es el presidente de la Xunta! Es una torpeza tan grande que demuestra una comodidad que no es buena para Galicia.

—¿Qué visión de Galicia le dio Pedro Sánchez al BNG?

—Un negociador no es el portavoz. Pero Pedro Sánchez tiene una visión que es de este tiempo.