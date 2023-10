Gonzalo Caballero se retira de las primarias del PSdeG para elegir candidato a la Xunta

Gonzalo Caballero en el parque de Vite de Santiago, junto a la estatua de Pablo Iglesias Sandra Alonso

El diputado y ex secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, comunicó este domingo su decisión de no concurrir a las primarias del partido para elegir candidato a la Xunta en las elecciones autonómicas del próximo año. Caballero dice retirar su candidatura tras «constatar» esta semana que la dirección socialista y los altos cargos del partido «optan por outra candidatura».

«Sinto non ter convencido aos cuadros e ao conxunto do partido coas miñas reflexións e chamadas a enderezar o rumbo», lamenta el diputado en el Parlamento gallego, que pide ahora «facer o mellor» para el PSdeG «dentro das opcións posibles». Caballero asegura «pensar no mellor para o partido dadas as circunstancias existentes», al tiempo que agradece a los «centos de militantes socialistas» que le dieron su aval en los últimos días para participar en el proceso de primarias.

Gómez Besteiro: «Las primarias no son importantes en sí; lo que aspiro es a gobernar Galicia» Carlos Punzón

La salida del ex secretario xeral del PSdeG de la carrera por optar a la Xunta deja el camino más despejado para José Ramón Gómez Besteiro, elegido desde la dirección gallega y también por Ferraz para liderar la candidatura socialista a la Xunta. En una entrevista en La Voz publicada este domingo, Besteiro rechazó integrar en sus listas a sus rivales en primarias: «No tiene sentido. Presentarse a las primarias es una decisión personal y te arriesgas a ganar o perder». Por ahora, mantiene su candidatura Manuel Losada Fernández, de la agrupación socialista de A Coruña y que afirma haber apoyado a Caballero en las anteriores primarias del 2021 en las que Valentín González Formoso lo relevó al frente del partido. El plazo de recogida de avales de los precandidatos se mantiene hasta el 18 de octubre a las tres de la tarde.