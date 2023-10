Rueda, sobre la el rechazo del Gobierno a la ley del litoral: «Non podemos nin defendernos»

El presidente Rueda en una reciente intervención en el Parlamento gallego PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado que «casi unha semana despois» de que el Gobierno anunciase la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la la Ley gallega del litoral todavía no hayan facilitado el informe del Consejo de Estado sobre el que se asienta la impugnación de 31 artículos de la normativa gallega al entender que invade competencias estatales.

«Non podemos nin defendernos», ha sentenciado el mandatario autonómico en declaraciones públicas este sábado en Monterrei (Ourense), donde ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que facilite a la Xunta el dictamen del Consejo de Estado.

«Levámolo pedindo dende casi unha semana e non no lo dan. É incrible», ha añadido Rueda, que ha acusado al Gobierno de no haber realizado «ningún intento» por «negociar ou chegar a un acordo» antes de presentar el recurso ante el Constitucional.

Rueda ha criticado que «o mesmo» Gobierno «que está retorcendo a Constitución para xustificar o que non ten xustificación» en Cataluña diga que la Carta Magna «está ameazada porque Galicia quere xestionar o seu litoral» a través de una ley que, según ha recordado, salió adelante en el Parlamento de Galicia «sen votos en contra».

Así las cosas, el presidente gallego ha aseverado que «o único» que su equipo de gobierno sabe sobre el proceso es que «a Galicia lle plantaron un recurso baseado nalgúns argumentos que rexeitan facilitar».