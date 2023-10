Pontón critica la «vergoñenta posición» de la Unión Europea ante el «xenocidio» en Gaza

Acto conmemorativo por el centenario de la creación del Seminario de Estudos Galegos, este sábado, en Ames. Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó este sábado contra la «vergoñenta posición» de la Unión Europea ante las acciones del ejército israelí contra la población civil de la Franja de Gaza, ya que consideran que en la práctica son un «xenocidio». En declaraciones a la prensa en un acto para conmemorar el centenario de la creación del Seminario de Estudos Galegos, la líder del Bloque recalcó que la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado ante la situación en Palestina e instó a Bruselas a exigir a Israel que detenga su ofensiva.

«É urxente denunciar a situación límite na Franxa de Gaza e solidarizarnos co pobo palestino», subrayó Pontón. El BNG reclamó al Gobierno central que se desmarque de la posición «belicista» e inste a que Europa «traballe pola paz e non pola guerra», ya que debe tomar una «posición de mediación e non de parte». El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, también ha presentado iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a exigir a Israel que cese sus ataques en la Franja de Gaza y que abra corredores para enviar ayuda humanitaria.

El BNG evita en el Parlamento condenar la violencia de Hamás, aunque apoya una resolución contra el terrorismo Manuel Varela

Rego se reunió con representantes de la organización Galicia con Palestina para darles a conocer su iniciativa en la que reclama al Ejecutivo central que actúe por la vía diplomática con urgencia, tanto en el seno de la Unión Europea como en la Comunidad Internacional. Busca así que Israel cese en la «aniquilación e invasión» de Gaza y cumpla la «legalidade internacional» y respete los Derechos Humanos.

Este lunes están convocadas manifestaciones en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo y Ourense en contra de los ataques israelíes y a favor de la libertad del pueblo palestino.

Creación del Innogal

En el acto celebrado en Ames, Pontón resaltó el legado del Seminario de Estudios Gallegos para reivindicar una Galicia a la vanguardia de la innovación, para lo que pide un Pacto gallego por la ciencia. La líder del BNG recordó algunas de las propuestas de los nacionalistas en esta materia como la creación en Galicia del Innogal (Fundación Galega para a Ciencia), que dé apoyo e impulso a la investigación científica, con la que seguir la línea de dos fundaciones públicas, el Icrea y el Ikerbasque, situados en Cataluña y el País Vasco, respectivamente. También reclaman la definición de la carrera investigadora e incrementar la inversión de I+D+i, hasta llegar al 3 % del PIB.