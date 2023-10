La Xunta exige el informe del Consejo de Estado sobre la ley del litoral que basa el recurso del Gobierno

Los conselleiros Ángeles Vázquez y Alfonso Villares, este viernes en A Coruña. Cabalar | EFE

El Gobierno gallego urge al Consejo del Estado que traslade «canto antes» a la Xunta su dictamen sobre la ley autonómica de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia en la que se basa el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insistió en que la norma impulsada por la Xunta y aprobada en el Parlamento sin votos en contra -PSdeG y BNG se abstuvieron-, carece de elementos de «inconstitucionalidade».

Vázquez apuntó, tras el encuentro con el Observatorio do Litoral de Galicia celebrado en A Coruña, que la única comunicación oficial sobre el recurso del Ejecutivo central fue una «chamada telefónica» al presidente de la Xunta, reprochando a Madrid que presentase el recurso «case o último día que podía facerse» y eludiendo lo que ella consideró «lóxico»: discutir entre ambas Administraciones «cada un dos artigos da lei» para alcanzar un consenso. La titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda exigió al Gobierno «claridade e respecto» sobre una normativa autonómica que «non vai contra a Constitución nin vai contra a Lei de costas», sino que «responde á defensa dos lexítimos intereses de Galicia» en base a las competencias recogidas por el Estatuto de Autonomía, continuó.

«Volvemos estar sumidos nun mar de incertidumes», lamentó la vicepresidenta segunda, que reclama celeridad en la entrega del informe del Consejo de Estado. «Non podemos empezar a traballar», prosiguió Vázquez, quien recordó que ni el Observatorio do Litoral, ni el profesorado de las tres universidades públicas gallegas, ni los expertos juristas consultados vieron «trazos de inconstitucionalidade» a lo largo de la tramitación de la ley. «Por máis que analizamos dende o punto de vista xurídico, non atopamos nada que teña que ver coa inconstitucionalidade, nada que teña que ver cunha declaración de independencia», reflexionó sobre la advertencia que había hecho hace casi un año el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

La conselleira criticó que el Ejecutivo optase por el recurso a Tribunal Constitucional antes de celebrar una comisión bilateral para dialogar y alcanzar consensos sobre la norma. «Prívaselle á Administración autonómica desa posibilidade que sempre se dá e que nós sempre lle damos ao Goberno central cando hai leis coas que non estamos totalmente de acordo, como, por exemplo, coa lei de vivenda», apuntó Ángeles Vázquez, que subrayó que la Xunta no va «en contra da Constitución» ni de la ley de Costas. «Facemos aquelo que non está ordeado, que non está prohibido; única e exclusivamente», defendió.

Junto a ella, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, apunto que la normativa gallega está «moi ben argumentada e moi ben cimentada», por lo que tacho el recurso del Gobierno como una «impugnación» que tiene «moi pouco sentido».