Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra: «Cando teño que tomar decisións poño sempre o traxe de alcalde»

RAMON LEIRO

Coincidindo cos seus primeiros cen días de mandato á fronte da Deputación de Pontevedra, Luis López (Rodeiro, 1978) recoñece que, se «xa a vida mesma pasa moi rápido, imaxina cando comezas un proxecto onde todo o que tes na mente o tes que plasmar e a intensidade coa que se leva é moi grande. Foron cen días que pasaron moi rápido, dunha actividade moi intensa e moito traballo. Foron cen días nos que estivemos continuamente en contacto coa rúa e cen días de municipalismo».

—Fala de intensidade e de municipalismo, pero en que sentido?

—Digo de intensidade porque estamos a falar de que fixemos unha media de tres actos ao día e houbo días nos que houbo, incluso, catro. Foron cen días de contacto coa xente e cando digo coa xente, digo con todos. Non falo de sectarismo. Teño unha axenda pública, pero tamén unha axenda privada e onde todo o mundo deduce que nos reunimos con alcaldes dos partido que sexa. De feito, os dous encontros oficiais que tiven con alcaldes foron dunha opción política distinta á miña, falo do alcalde de Pontevedra, do Bloque, e de Vilagarcía, do PSOE. E logo moitísimos colectivos de todo tipo. E tamén cen días de municipalismo que se traducen en feitos que non son outros que conseguimos mobilizar 18,5 millóns, dos cales o 70 %, 12,6, foron destinados aos concellos, concellos que, xa o anticipei, van ser os grandes protagonistas deste mandato.

—Que retos ten por diante?

—Son un municipalista convencido, procedo da vida municipal e estiven dez anos de alcalde. Por iso, cando a min e máis os meus compañeiros se nos encomenda gobernar da Deputación Provincial, puxemos aos concellos no centro da nosa acción política. O faro que nos vai guiar toda a acción política son os concellos e, por tanto, os retos pasan por, en primeiro lugar, reforzar os investimentos aos concellos. A Deputación ten que apoiar economicamente, máis se cabe, aos concellos apelando a algo tan importante como é a autonomía local, pero sen esquecer outros ámbitos. A Deputación, dentro do seu marco competencial, que ten as competencias definidas, pode chegar e abarcar moitos ámbitos. Falo dos concellos, dos colectivos, das asociacións... que son claves na construción desta provincia, pero podo falar de turismo ou deporte, que vai ser unha das bandeiras do noso goberno.

—O plan estrela de investimentos dos últimos oito anos foi o Plan Concellos, vaise reformular?

—Vaise reformular. Vaise reformular buscando o maior beneficio nos concellos da provincia.

—E como vai ser?

—Convoquei aos concellos a unha reunión este luns e alí trasladareilles o traballo que levamos realizado nestes cen días e tamén cara onde queremos ir. Creo que van ser medidas que lles van beneficiar, que lles van gustar. O que queremos é que se sintan plenamente identificados e que vexan unha Deputación municipalista e iso nace, non sei se é un defecto ou non, de que, cando teño que tomar decisións referentes á xestión que beneficia aos concellos ou lles poden afectar, eu poño sempre o traxe de alcalde. Dígome: «Se fora alcalde, que faría?». Iso é algo que teño moi interiorizado. O luns trasladarei o noso plan, entende que...

—Como recibe as críticas da oposición a estes cen días?

—Na nosa actividade a crítica é algo que forma parte deste ámbito. Si sorprende que non houbera ese tempo de cortesía dos cen días. Por parte dalgunha opción política non é que non deran cen días, é que inda non tomaramos posesión e xa nos estaban criticando. Refírome a que antes de tomar posesión, unhas horas antes, recibiamos unha comunicación do Concello de Vigo, da anterior presidenta, onde nos desafiuzaba da nosa sede que tiñamos en Vigo. As críticas demostran ás claras o estado de desesperación que teñen, quedaron en shock no PSOE pola perda das eleccións. O tempo dará e quitará razóns. Tiveron un resultado electoral que eles consideran que non cumpriu as súas expectativas, un resultado malo que levou á perda da Deputación.

«Temos un proxecto claro para o Museo que pasou pola substitución da dirección»

Unha das polémicas que salpicou ao novo goberno da Deputación de Pontevedra está relacionada co cese do anterior director do Museo Provincial e o anuncio da paralización do concurso para rehabilitar o convento de Santa Clara.

—Cal é o futuro?

—O incremento de visitas ao Museo é algo que fai que transcenda máis alá do que é a provincia de Pontevedra. A cidade non se concibe sen o Museo. A primeira mostra da relevancia que ten para nós o Museo é que fixemos unha delegación expresa nun deputado, no vicepresidente Rafa Domínguez. Temos un proxecto claro que pasou, incluso, pola substitución da dirección e onde hai a previsión de realizar unhas obras e en Santa Clara, algo similar.

—No caso do convento, como se vai enfocar a rehabilitación?

—Había un proxecto no que coincidimos totalmente no que é a súa esencia, pero, como calquera proxecto desta envergadura, iran facéndose modificacións e buscándose o espírito que entendemos que debe perseguir tanto a reforma do Museo como a reforma de Santa Clara.

—Un dos eixos do seu mandato, segundo adiantou antes, vai ser o deporte. En que sentido?

—Será unhas das cousas que tamén, pouco a pouco, iremos desvelando. Non moi tarde.

—En todo caso, nas últimas semanas xa anunciaron dende a Deputación axudas a deportistas, non só de elite, subvencións nas que introduciron algunhas novidades. Vai ser este o camiño?

—É importante o papel que xogan os deportistas ata que chegan ao éxito, pero para chegar aí hai un longo percorrido. E nós queremos nese longo percorrido facer o acompañamento, pero non só cos deportistas de alto nivel, senón con absolutamente todos os que practican deporte independentemente da idade. E hai unha cuestión importante. Os deportistas teñen que ter as instalacións máis óptimas para a práctica do deporte. É algo no que nos gustaría incidir e tratar de axudar que así sexa.

«As políticas de igualdade para nós non van ser unha ferramenta de confrontación»

Luis López ten claro que as políticas de igualdade son transversais a todos os ámbitos da Deputación de Pontevedra, de tal xeito «que afectan absolutamente a todo. Para nós non van ser unha ferramenta de confrontación». Tamén son transversais moitas das cuestións vinculadas ao reto demográfico, como as comunicacións por estrada.

—A Deputación é a Administración con máis quilómetros de estradas de Pontevedra, é un quebradeiro de cabeza?

—Consideramos clave os viais de comunicación, a rede viaria, pero tamén é vital todo o que ten que ver coas novas tecnoloxías e que chegue internet a todos lados, que son como estradas. É certo que temos unha rede de estradas importante, pero é clave para vertebrar a provincia, para dar vida a moita xente que se despraza todos os días para ir traballar, para ir á súa vida cotiá. Son claves no territorio de Pontevedra e estamos a facer un esforzo tremendo. De feito, fixemos unha modificación de crédito hai escasas semanas para unha mellora no que son as beirarrúas, que redunda na seguridade viaria dos vehículos e dos peóns.

—Ao tempo están poñendo énfase en loitar contra a fenda dixital, existe preocupación?

—Moita. Os que nacemos, vivimos e sentimos o rural estamos máis sensibilizados porque alí dispor dunha boa velocidade de internet é complicado. Por iso creamos unha delegación na área de Reto Demográfico. Isto deixa ás claras unha das nosas intencións, que é loitar, non loitar, senón poñer solucións e todo pasa por proxectos de modernización e de habilitar ferramentas a todos os veciños, vivan onde vivan. Isto non se trata de que haxa, en función do lugar no que vivas, xente de primeira e xente de segunda, todos temos que ser iguais. Vimos de habilitar nos concellos unha liña de axudas da que se van beneficiar, porque así o solicitaron, 50 concellos dos 51 que podían ser destinatarios.

—E como vai a transferencia da Escola de Cantería á Xunta? Hai previstas outras transferencias?

—As relacións coa Xunta son inmellorables, o clima de colaboración querémolo manter sexa coa Xunta, sexa o Goberno de España ou calquera Administración. Nese sentido estamos a traballar en instalacións e servizos que ten a Deputación, pero que, ao mellor, facendo cambios, que poden ser de titularidade ou de ámbito competencial, pode mellorar a calidade dos servizos que se prestan. Estamos traballando.