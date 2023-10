Los incendios registrados en las últimas horas en Galicia arrasan ya casi dos mil hectáreas

Imagen del incendio de Vilariño de Conso captada desde un helicóptero de la BRIF de Laza BRIF LAZA

Los incendios originados en las últimas horas en distintos puntos de Galicia llevan arrasadas ya más de 1.900 hectáreas. Los últimos datos de Medio Rural informan entre este jueves y viernes de seis fuegos que han superado las 20 hectáreas (la consellería no da cuenta de los fuegos de menos extensión salvo que se den en zona protegida o haya peligro para núcleos habitados). Se reparten por las provincias de Lugo y Ourense. Tres de ellos están extinguidos, uno estabilizado, y siguen activos los dos de A Mariña.

El mayor es el de Trabada. Según los últimos datos de la Xunta, ha quemado ya 1.200 hectáreas, aunque el Ejecutivo autonómico advierte que «debido á gran cantidade de fume na zona, non se pode facer unha medición exacta da superficie. Trátase dun lume complexo e aberto». Además, en él ha habido que activar la situación 2 de alerta por cercanía a viviendas en los núcleos de Barreiros, Vidal e Pena Cova. Sin embargo, el portavoz técnico de la Consellería de Medio Rural en el incendio, el agente medioambiental Martín López, avanzaba este mediodía que la previsión de evolución es «positiva» y que «posiblemente nunhas horas se pase a situación de estabilizado».

Algunos vecinos llegaron a pasar la noche fuera de sus viviendas. Así lo hicieron los siete habitantes de Pena Cova, que abandonaron sus casas a petición propia. A un pabellón municipal fueron trasladados también vecinos de A Ponte y A Madanela, núcleos del limítrofe ayuntamiento de Ribadeo, al que según el alcalde, Daniel Vega, se han extendido las llamas procedentes de Trabada.

El fuego se acerca a viviendas en parroquias de Ribadeo

A consecuencia de este incendio tuvo que cortarse también al tráfico la autovía A-8, entre los kilómetros 508 y 524. El viento ha sido el factor que más ha complicado la situación. «Foi un lume complicado, unha noite difícil porque houbo moitos focos secundarios, algún saltou a máis dun kilómetro de distancia, isto trastocaba todo a táctica que tiñamos pensada, había que modificar todo. E os refachos tan altos de vento --superaron los 80 kilómetros por hora-- dificultan moito os traballos dos medios aéreos, e en terra tamén, porque o lume faise incontrolable», explicó el portavoz técnico.

También en A Mariña, varios fuegos próximos entre sí afectan al concello de Foz, y ya han quemado más de 70 hectáreas. Pasaban las doce y media de la madrugada cuando empezaron a detectarse cuatro focos distintos, repartidos por las parroquias de Santa Cilla y San Acisclo.

El municipio ourensano de Vilariño de Conso también sufre un incendio, del que se tuvo noticia poco después de medianoche. Se inició en la parroquia de Chaguazoso y ya ha consumido al menos 360 hectáreas. En él trabajaban esta mañana cinco agentes, ocho brigadas, cuatro motobombas y dos palas. Colaboran 17 bomberos forestales de la BRIF de Laza, con dos helicópteros. En estos momentos, se da por controlado.

En el sur de la provincia de Ourense ardió también en el concello de Lobeira. Las llamas, originadas en la parroquia de Parada, arrasaron algo más de 110 hectáreas (casi 81 de monte raso y 30 de arbolado), entre las que se incluyen terrenos protegidos del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Medio Rural dio este incendio por extinguido hacia la una y media de esta tarde.

Extinguido desde las 12.56 horas se considera también el fuego que afectó al Monte Faro. Se originó en la parroquia de Requeixo, en el municipio lucense de Chantada. Ha calcinado unas 89 hectáreas (77 de monte raso y 12 de arbolado). A primera hora de este viernes trabajaban en la zona dos técnicos, seis agentes, catorce brigadas, siete motobombas, dos palas y una unidad técnica de apoyo. La lluvia ayudó especialmente en la lucha contra estas llamas.

A mayores, esta mañana, hacia las nueve y cuarto, se dio por extinguido otro incendio declarado este jueves en la parroquia de Nieva, en el concello ourensano de Avión, tras calcinar algo más de 73 hectáreas (casi 60 de monte raso y cerca de 14 de arbolado).

Incendios intencionados

En declaraciones a los medios efectuadas desde Trabada, el conselleiro de Medio Rural, José González, consideró «totalmente acreditada a intencionalidade» tanto de ese incendio como de los registrados en Chantada o en Lobeira. Lo mismo aseguró con respecto a los fuegos que afectan a Foz: «Foron catro focos provocados pola mesma persoa que xeraron catro incendios, con datos que me acaba de dar a Unidade de Investigación de Incendios Forestais», aseveró. Aunque posteriormente aclaró que no hay ninguna persona identificada como posible autora de esas llamas y que es por el modus operandi que «todo apunta a que en Foz os catro focos foron provocados, pola cercanía entre eles. É o comportamento de sempre, varios focos simultáneos cando xa non poden actuar os medios aéreos, algún pola noite moi cerca de pistas forestais, e polo tanto acredita claramente a intencionalidade».