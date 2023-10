Aumentan las víctimas de violencia machista que renuncian a declarar en el juicio contra su agresor

Manifestación en Madrid para condenar el asesinato de una de las últimas víctimas de la violencia machista. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El número de denuncias por violencia machista descendió ligeramente en el segundo trimestre de este año en Galicia al pasar de las 1.813 presentadas en el mismo período del 2022 a las 1.707 de este año. La gran mayoría de esas denuncias (1.242) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima, mientras que las que fueron interpuestas por personas del entorno de la víctima (38 casos) apenas alcanzan el 2,2 % del total. Entre abril y junio también fue menor el número de mujeres confirmadas como víctimas, ya que hubo 1.678 frente a las 1.811 del año anterior.

Sin embargo, lo que sí aumentó es el número de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar ante su agresor. En el segundo trimestre del año renunciaron a declarar en el juicio 121 mujeres, 24 más que en el primero. Si se suman los datos acumulados del año, en los primeros seis meses pidieron la dispensa para no declarar contra el agresor 224 mujeres, 39 más que en el mismo período del 2022.

Esas renuncias complican el procedimiento ya que en ocasiones la única prueba existente es el testimonio de la víctima, por lo que si ella no se ratifica, no hay caso. Aunque hay que reconocer que no siempre es así, pues puede haber otras pruebas médicas o periciales, otros testigos o el propio atestado policial, que permitan seguir con el caso y condenar al acusado, como explican las fuentes consultadas por La Voz. Pero lo cierto es que la dispensa de la víctima puede complicar mucho que un procedimiento salga adelante.

Como dato positivo del segundo trimestre destaca el hecho de que Galicia tenga la tasa de violencia de género (víctimas por cada 10.000 mujeres) más baja del Estado, con 12 cuando la media nacional es de 19,2, tal como acredita el balance del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Los distintos órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) dictaron en el segundo trimestre del año en procesos de violencia de género 665 sentencias, de las cuales 548, es decir, el 82,4 %, fueron condenatorias. Entre abril y junio los juzgados de menores enjuiciaron a tres personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer.

Además, en el segundo trimestre se solicitaron ante los juzgados de violencia sobre la mujer 477 órdenes y medidas de protección de la víctima, un 1,9 % menos que en el mismo período del 2022, cuando se demandaron 486. De ellas, fueron acordadas 332 (el 69,6 %). En los juzgados de guardia sin competencia en violencia sobre la mujer se solicitaron 147 órdenes de protección, de las que se acordaron 88.

Los datos relativos a las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, que reflejan las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, reflejan que entre abril y junio los órganos judiciales gallegos adoptaron 41 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas a menores, casi las mismas que en el mismo período del 2022, cuando se adoptaron 39. En total, en el segundo trimestre del año hubo 19 menores tutelados por ser víctimas de violencia de género, frente a los 6 de las mismas fechas del 2022.