El PSdeG acusa a la Xunta de incumplir «claramente a Constitución» con la ley del litoral

«Están incumprindo claramente a Constitución» con la ley del litoral, ha dicho Patricia Otero, portavoz de Pesca del grupo socialista, a la Xunta. Afirmó además que el PP «non pode defender a Constitución pola mañá e incumprila pola tarde», y añadió que el recurso presentado por el Gobierno contra la normativa, que pide declarar inconstitucionales 31 artículos que invaden competencias del Estado, está avalado por un dictamen del Consejo de Estado. En su día, el grupo parlamentario del PSdeG no votó en contra de la ley del litoral.

La acusación de que el Ejecutivo gallego está incumpliendo la Constitución ya fue planteada el miércoles por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y ayer jueves por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien comparó la ley gallega con la «ley de desconexión» de Cataluña, una norma ilegal que pretendía la independencia de esa región. «Parece unha broma», dijo Alfonso Rueda en respuesta a esas declaraciones y recordó que ahora mismo el Gobierno está negociando una amnistía para los independentistas condenados, entre otros motivos, por aprobar esa ley de desconexión.

Otero también instó ahora a la Xunta a sentarse a «dialogar e falar» con el Gobierno para obtener la «transferencia de ordenación do litoral cara a Galicia». Rueda recordó ayer que el Ejecutivo presentó el recurso sin ninguna negociación previa y sin convocar la Comisión Bilateral en la que podría dialogarse el contenido de la ley. El presidente de la Xunta también afirmó que no se les ha facilitado el citado dictamen del Consejo de Estado, por lo que desconocen en detalle la postura del Ejecutivo.

La portavoz del PSdeG acusó además a la Xunta de tomar la «vía da unilateralidade» para «forzar a confrontación co Goberno», que es «a súa única arma política para agochar o desastre da súa xestión». También afirmó que «ningunha instalación, ningunha empresa do sector mar?industria corre perigo pola normativa estatal» y que los puestos de trabajo de ese sector «non están en risco».

En abril, la salud de ese sector fue el argumento que empleó el PSdeG para defender el voto a favor de la norma, aunque el Gobierno la había calificado como «casi una declaración de independencia». Los socialistas decían que le ley «pretende dotar a Galicia dunha ferramenta para preservar o litoral e o modo de vida das 40.000 persoas que dependen da cadea mar-industria». El PSdeG también sostenía que «o tecido mar-industria quere que se lle preserve a seguridade xurídica». Esa posición derivaba de que «o PSdeG está na postura de defender os intereses de Galicia por riba de calquer interese, incluso por riba do partido». El secretario general, Valentín González Formoso, dijo además que la norma presentaba «certas eivas que deben ser correxidas».

En mayo,José Ramón Gómez Besteiro, hoy precandidato a la Xunta y entonces delegado del Gobierno, reiteró, tras reunirse con Alfonso Rueda, que la postura del Gobierno era que la ley carecía de seguridad jurídica.

En junio, el PSdeG dio un giró y anunció que no votaría a favor de la normativa, contra la que no se habían presentado enmiendas a la totalidad. La rectificación de los socialistas se basó en que no se habá desarrollado «un debate de fondo que tería permitido garantir a seguridade xurídica».

Pese a ello, la ley del litoral fue aprobada el 4 de julio por el Parlamento de Galicia sin un solo voto en contra. Contó con el apoyo del PPdeG y la abstención del PSdeG y el BNG. No trascendieron dudas sobre su legalidad por parte de los servicios jurídicos de la Cámara, de la Xunta o del Consello Consultivo.