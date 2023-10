El PSdeG acusa a la Xunta de defender la Constitución «pola mañá» e «incumplila pola tarde» con la ley del litoral

La diputada del PSdeG Patricia Otero.

La diputada socialista y portavoz parlamentaria de pesca, Patricia Otero, reclama a la Xunta que regrese a la «senda do diálogo» con el Ejecutivo centra para obtener la transferencia de la ordenación del litoral de forma segura. Otero recuerda que el Consejo de Estado alerta también sobre la inconstitucionalidad de la ley autonómica del litoral, que el Gobierno recurre judicialmente después de que el Parlamento aprobase la norma con el voto a favor del PP y la abstención de BNG y PSdeG. «Non poden defender a Constitución pola mañá e incumprila pola tarde», protesta la parlamentaria.

Otero exige así a la Xunta que «respecte a legalidade e negocie co Goberno» para reclamar las competencias «de modo correcto». Asegura que existe «unha vía segura para obter a transferencia de ordenación do litoral» para Galicia, mientras que la norma autonómica incumple «claramente» la Constitución. Señala que la Xunta tomó una decisión unilateral, lo que demuestra que «en realidade non lle importan nada as competencias» de Galicia, sino a «forzar» una nueva confrontación con el Gobierno central. É« a súa única arma política para agochar o desastre da súa xestión», expone.

La socialista reclama «cordura e sentidiño» para y portavoz «facer as cousas ben e garantir a seguridade xurídica». A diferencia de lo que advierte el Ejecutivo gallego y los parlamentarios populares, Otero dice que «ningunha instalación eningunha empresa do sector mar» corren peligro con la normativa estatal, ya que todas las prórrogas de concesión solicitadas «foron autorizadas polo Goberno estatal».