Galicia: el reto de lograr más influencia en el Comité de Regiones

Jesús Gamallo, en el pleno del Comité de Regiones santi garrido

Han sido estos días de mucha actividad en Bruselas en el Comité Europeo de las Regiones, por la conjunción de su asamblea número 157 con la 21ª. Semana Europa de las Regiones y las Ciudades. Un enorme punto de encuentro entre responsables políticos de toda Europa con una agenda que, de seguirse hasta el extremo, lleva a la extenuación (controlada). Y eso que el Comité de Regiones es un órgano importante de la UE, pero no decide. Esa es una cuestión que tal vez se aborde el año que viene, cuando cumpla tres decenios.

La otra es la capacidad interna. «Tiene el mismo peso la opinión de un concejal de un pequeño municipio que la del presidente de Baviera», señala, a modo de ejemplo, Jesús Gamallo, representante de Galicia (en sustitución de Rueda), integrante de la institución desde hace más de veinte años, y director xeral de Relacións Exteriores e coa UE y director de la Fundación Galicia-Europa desde hace catorce. Lo cuenta en un breve receso del pleno, mientras saluda al alcalde de Braga y el de Valouco, que se encarga del área de Cohesión Territorial, también acude a valorar la marcha de las sesiones. Ese ejemplo que pone Gamallo, veterano militante del PP, es una manera de contar que algunas cosas deberían cambiar. Ya lo sugirió hace un año, en la Conferencia por el Futuro de Europa, cuando pidió más capacidad decisiva para regiones con competencias legislativas, como es el caso de Galicia, o que el Parlamento y el Consejo Europeo tengan que justificar por qué toman una decisión que se separa de lo acordado por esas comunidades con facultades normativas en áreas que le son propias.

Jesñus Gamallo santi garrido

La pesca, sin ir más lejos. Aún colea, porque hace solo una semana que se aprobó en comisión (el mes que viene irá al pleno del Comité) el dictamen que ha liderado el propio Gamallo, que es una reacción de las regiones europeas a las medidas sobre la contribución de la pesca y de la acuicultura a la transición verde que publicó en febrero la Comisión Europea, justo a los diez años del arranque de la política común pesquera. Señala Gamallo que tratarán de influir, de manera « seria» ante las instituciones de la UE, porque «la cuestión ambiental es importante, pero también la económica y la social», señala. El comisario de Pesca es también el de Medio Ambiente, por lo que algunas posturas pueden estar algo forzadas. El dictamen no se opone al pacto verde ni a la neutralidad climática, pero reclama que se atienda a los datos y necesidades. Sobre el arrastre, «las artes no son malas porque si, depende de cómo se apliquen». Hacen falta plazos razonables, no casi inmediatos de prohibición, y sobre bases científicas y sólidas, explica. O que se aclare qué energía limpia se busca para los barcos, qué inversión se va a aportar para financiar las inversiones. El dictamen que encabeza Galicia también habla de la falta de relevo generacional del sector, o de la necesidad de que las comunidades con competencias puedan implicarse más en la gobernanza, o de que el comercio sea justo, sin la competencia desleal de países que actúan sin las normas que se le piden a los europeos. En noviembre, todo esto cobrará más relevancia, y seguramente bastante más cuando regrese a la Comisión.

Fundación Galicia Europa

Los temas europeos siempre han permanecido en un segundo plano para muchos ciudadanos de Galicia, salvo para las instituciones, por la relevancia (en algunos casos, casi de supervivencia) de los fondos europeos. Uno de los pilares de ese puente entre Galicia y Europa es la Fundación Galicia Europa, con sede física en Bruselas en la calle Loi, muy bien comunicada con las principales instituciones, justo encima de la embajada de Macedonia del Norte. la Fundación es «un enlace entre la realidad europea y la gallega», apunta Gamallo. Un punto de conexión en muchos ámbitos, ya con notable experiencia y variopintas posibilidades, que mermaron tras la crisis del 2008 con la reducción a la mitad de sus recursos humanos y materiales. Dado el tiempo que ha pasado, y viendo que Galicia «ha ganado peso» en Europa, el director considera que debe crecer, «darle la importancia que tiene, hay muchos programas que evidencian el interés creciente de Galicia por temas europeos».

La presentación de Clugasa FGE

Reuniones y talleres

Han sido muchos los talleres y actividades en los que Galicia fue protagonista directa o indirecta. Por ejemplo, en el debate sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales (el caso de la FP) en zonas limítrofes de dos países. El caso gallego-portugués fue abordado por Nuno Almeida, director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, donde se trabaja por desarrollar un proyecto piloto de Formación Profesional Dual Transfronteriza. Una buena idea (centro educativo una frontera, empresa formativa en la otra) con muchos obstáculos que solventar, entre otros los relacionados con la Seguridad Social.

Y Clusaga, el Clúster de Alimentación de Galicia, organizó un seminario sobre la intensa colaboración entre Galicia, Flandes y Brabante, en los Países Bajos.