La oposición acusa a Rueda de «silenciar» al Parlamento tras «contraprogramar» el pleno con el Consello de la Xunta

Minuto de silencio por la muerte de cuatro personas en un incendio en una vivienda de Vigo, esta mañana, en el Parlamento. Paco Rodríguez

El segundo día del debate del estado de la autonomía empezó con un minuto de silencio en memoria de las cuatro víctimas mortales, tres de ellas menores, en el incendio de una vivienda en Vigo. El Gobierno gallego ocupó la primera fila, pero al término del homenaje, abandonaron el hemiciclo. El presidente Alfonso Rueda había reunido antes a sus conselleiros en el encuentro semanal del Consello de la Xunta, y procedía a continuación a comparecer ante los medios junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para dar cuenta del techo de gasto no financiero.

Los dos partidos de la oposición acusaron al titular del Gobierno gallego de «silenciar» a la Cámara y al «debate máis importante do ano» por haber «contraprogramado» la reunión del Consello con la celebración del pleno en el que los tres grupos parlamentarios defendían sus respectivas propuestas de resolución, que se votarán antes del mediodía. La primera en intervenir fue Begoña Rodríguez Rumbo, viceportavoz del PSdeG, que al inicio de su discurso se refirió a la «ausencia do presidente» en el debate político «máis importante» de lo que queda de legislatura mientras acude a una rueda de prensa. «Reflicte ese novo intento de silenciar aos grupos da oposición nesta Cámara», condenó.

«Contraprogramar un debate tan importante como o debate do estado do noso país», le siguió a continuación el nacionalista Luis Bará, supone un ejercicio de «ruindade e baixeza moral». «O Executivo está invadindo a sede da soberanía galega e as funcións do Parlamento», criticó el viceportavoz del Bloque , lo que consideró un «auténtico desprezo» para los diputados.

Al paso salió la viceportavoz parlamentaria y secretaria general del PPdeG, Paula Prado, al recordar que José Ramón Gómez Besteiro confirmó el lunes que se postulará a las primarias del PSdeG para optar a ser candidato a la Xunta. «Viñeron presentar o seu candidato ao Parlamento como se fose a sede do PSdeG», reprochó la diputada, que diferenció que Alfonso Rueda se encontraba celebrando el Consello de la Xunta y no «presentándose como candidato as primarias». «Iso si é unha falta de respecto á institución», censuró.