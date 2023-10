El BNG condena el terrorismo en el Parlamento, pero se ausenta en la votación sobre Hamás

Paco Rodríguez

Tanto PP como PSdeG buscaban retratar este miércoles en el Parlamento la posición del BNG sobre el conflicto armado entre Palestina e Israel durante las proposiciones de resolución del debate del estado de autonomía. A última hora del martes, durante las negociaciones entre los grupos para fijar sus posiciones en el debate de hoy, los populares se adhirieron al planteamiento de los socialistas: «O Parlamento de Galicia adopta como resolución condenar a acción terrorista levada a cabo polo grupo Hamás contra o pobo de Israel». La propuesta instaba también al Goberno central a que defendiese mantener las ayudas humanitarias a Palestina garantizando que estas no financien, en cualquier forma, a una «organización ou acción terrorista contra o Estado de Israel».

Según fuentes nacionalistas, el Bloque trató sin éxito de enmendar esta iniciativa incluyendo la condena a la violencia ejercida también por Israel «desde hai décadas» e instando a la comunidad internacional a «evitar a escalada de violencia e o cumprimento das resolucións aprobadas pola ONU dende 1967 a prol dunha solución dialogada pacifica que elimine calquera acto de violencia».

La oposición acusa a Rueda de «silenciar» al Parlamento tras «contraprogramar» el pleno con el Consello de la Xunta M.Varela

A la hora de votar esta propuesta, transaccionada entre PP y PSdeG, los diputados nacionalistas decidieron no participar. Es decir, ninguno pulsó el botón rojo o la abstención, sino que directamente se ausentaron en la votación mientras populares y socialistas lo hicieron a favor a pesar de seguir ocupando sus escaños. «O BNG posiciónase contra a dobre moral dos que condenan os ataques e as violencias contra civís de Hamás e se nega a condenar o terrorismo do Estado de Israel, que mira para outro lado diante do sufrimento do pobo palestino», justificaba minutos antes el viceportavoz del Bloque, Luis Bará, que acusó al Gobierno israelí de convertir Gaza «nun xigantesco campo de concentración» y afeó a los otros dos grupos parlamentarios que rechazasen debatir su propuesta de transacción.

Su homóloga en el PP y secretaria general, Paula Prado, le reprochó que comparase al grupo terrorista Hamás con «a única democracia consolidada da zona». La diputada repasó los eventos sobre la incursión terrorista en suelo israelí y criticó la «equidistancia entre vítimas e verdugos», «esa tibieza ante a violencia» y «esa brúxula moral infalible» de los nacionalistas para no apoyar la propuesta. «Pesará sobre as súas conciencias», señaló Prado.

Aunque los populares habían pactado con el PSdeG esa propuesta con mención específica a Hamás, se mantuvo el punto donde el PP reclamaba a la Cámara una condena al terrorismo y cualquier discurso que «xustfique ou minimice ou non condene as súas graves consecuencias». Los tres grupos del Parlamento, BNG incluido, votaron a favor de esta resolución.