PP y PSdeG buscan retratar la postura del BNG con Palestina e Israel en el Parlamento

PACO RODRÍGUEZ

Lanzó el primer dardo Alfonso Rueda al BNG en su turno de réplica durante la primera jornada del debate del estado de autonomía. «Xa van dous anos da guerra de Ucraína e non foron capaces de condenala, pero en menos de vintecatro horas acaban de darlle o apoio a Hamás, unha organizacicón terrorista que acaba de matar a moitísimos civís», le dijo el presidente de la Xunta a la líder nacionalista, Ana Pontón, que bajaba la cabeza y se llevaba las manos a la cara mientras algún compañero de escaño le negaba a Rueda. «Ao mellor non é verdade que fixeron iso, pero non son capaces de condenar a invasión de Ucraína», continuó su alegato el titular del Gobierno gallego.

Los tres grupos parlamentarios presentaron esta mañana sus propuestas de resolución, cuarenta cada uno, tal y como fija el reglamento, para plantear sus respectivos ejes de actuación a la Xunta. Coinciden, aunque en distinta intensidad, en reclamar un mayor autogobierno, incrementar la inversión en ciencia o potenciar los sectores económicos de Galicia. Pero populares y socialistas se han desmarcado del BNG con una resolución ajena a las competencias del Gobierno gallego: la condena al terrorismo de Hamás.

El PSdeG la incluye como segundo punto. Reclama que el Parlamento inste a la Xunta a actualizar su política de cooperación mediante un incremento progresivo de la inversión en entidades del sector al 0,7 % antes del 2030, así como «condenar calquera acción terrorista como alevada a cabo polo grupo Hamás contra o pobo de Israel», al tiempo que pide al Gobierno central que se dirija a Bruselas con el fin de mantener todas las ayudas al pueblo palestino.

Y los populares lo hacen en su última propuesta, apelando a la Cámara gallega a acordar una resolución que condena el terrorismo y cualquier discurso que «xustfique ou minimice ou non condene as súas graves consecuencias». No hay una mención específica a la guerra entre Palestina e Israel, pero la verbalizó la viceportavoz parlamentaria del PP y secretaria general, Paula Prado, en rueda de prensa. «O que vemos en Israel estes días non ten xustificación ningunha. Nada pode xustificar esta barbarie», censuró.