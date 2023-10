La Fegamp pide una moratoria en el cobro de las liquidaciones del agua hasta solucionar el problema entre Xunta y concellos

Reunión de la Fegamp con los concellos afectados por el coste del agua

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se reunió este martes con los concellos afectados por las reclamaciones económicas que Augas de Galicia les está enviando por tener depuradoras de titularidad municipal gestionadas por ellos o a través de contratos de concesión de obra pública, como consecuencia de la entrada en vigor de la Lei 1/2022, del 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua.

Los alcaldes de los concellos afectados abordaron su situación con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, así como con sus vicepresidentes primero y segundo, Carlos Martínez y Secundino García, respectivamente. Dieron cuenta de los incrementos en el cobro del agua que, según señalaron desde la entidad, «dan a razón á Fegamp nas súas previsións elaboradas coa información da memoria económica do proxecto de lei que sinalaban un incremento dun 60 % sobre o custo da auga anterior aos concellos».

Desde la Fegamp avanzaron que se analizarán todas las liquidaciones reclamadas por Augas de Galicia a los concellos afectados, los recursos y las alegaciones presentadas, así como la situación del saneamiento. Con esa información, abrirán un proceso de diálogo para buscar una solución óptima adaptada a cada caso.

Asimismo, establecieron como «imprescindible» que desde Augas de Galicia se aplique una moratoria en el cobro de estas liquidaciones como muestra de buena voluntad hasta que se resuelva el conflicto.

«A Xunta e Augas de Galicia non deberan pretender ''afogar'' os concellos cos recibos da auga dunha lei que se impuxo sen diálogo. Evidénciase que só o diálogo e o entendemento poden abrir as vías de solución á situación de afogo que están a supoñer as liquidacións de Augas de Galicia aos concellos afectados», afirmó Alberto Varela, el presidente de la Fegamp.