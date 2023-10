Rueda se reivindica como garante de una Galicia «nin illada, nin satélite de Moncloa»

El presidente Alfonso Rueda, junto al vicepresidente Diego Calvo. Xoán A. Soler Xoán A. Soler La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con Luis Bará y Noa Presas. Xoán A. Soler José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y actual senador, junto al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el nuevo titular del ente provincial ourensano, Luis Menor. Xoán A. Soler La exconselleira de Mar, Rosa Quintana, con la también diputada en el Congreso Ana Vázquez Blanco y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Xoán A. Soler Público invitado en la tribuna de O Hórreo, con el socialista Gómez Besteiro entre los rostros conocidos Besteiro y Pachi Vázquez se saludan en la tribuna de invitados Xoán A. Soler Xoán A. Soler Público en la tribuna, con José Ramón Gómez Besteiro o Pachi Vázquez entre los asistentes Xoán A. Soler Los senadores populares Manuel Ruiz Rivas y José Manuel Barreiro en la tribuna de invitados Xoán A. Soler Xoán A. Soler Ana Pontón comparece ante los medios al terminar la sesión matinal Xoán A. Soler Alberto Pazos comparece ante los medios al terminar la sesión matinal Xoán A. Soler Luis Álvarez (PSdeG) comparece ante los medios al terminar la sesión matinal Xoán A. Soler La bancada popular recibe a Alfonso Rueda al término de su discurso Xoán A. Soler

Poco hubo de ordinario en el debate del estado de la autonomía que ayer afrontó Alfonso Rueda. Fue el primero de su presidencia. Se celebró con unas elecciones autonómicas en próximos meses y a la sombra del intento de investidura de Pedro Sánchez con apoyo de los independentistas.

En ese contexto, Rueda pronunció un discurso de hora y 20 minutos. Alejó una vez más el rumor de una convocatoria electoral inminente subrayando de nuevo que se aprobarán los presupuestos de este año. También repasó los precedentes de gestión del PPdeG, hizo compromisos de futuro y situó a Galicia en el debate territorial y financiero derivado de las exigencias de los independentistas a Sánchez.

«As cuestións que están sobre a mesa teñen un impacto directo sobre a liña de flotación da España constitucional e da Galicia do Estatuto», advirtió el presidente.

Rueda reivindicó el esfuerzo de Galicia que «xamais perdeu de vista a necesidade de manter o déficit e a débeda pública en niveis razoables». Los gallegos, dijo, «entenderon sempre que as arcas públicas non se poden administrar con criterios distintos aos que se xestionaría unha economía familiar». Contrapuso esa conducta a quienes, «malinterpretando o mandato das urnas», se dedicaron a «gastar o que non tiñan e a hipotecar ás xeracións venideras». Se refirió así a la reclamación de los independentistas catalanes de condonar una deuda de 450.000 millones a esa región. «Galicia non vai tolerar», dijo, el reconocimiento de «supostas débedas históricas» que puedan vaciar «a caixa común».

Ante el riesgo de perder financiación, «sería un inmenso erro» considerar que la negociación de la investidura es «allea a Galicia». «O debate non é sobre o futuro de ningún político, é sobre o futuro de España e a voz dos galegos debe ser escoitada», dijo.

Si en el escenario nacional Galicia debe posicionarse para que la España «dos nosos fillos e netos» no sea «unha nación asimétrica na que uns reciban todo o que aos demais se lles nega». En el escenario autonómico, Rueda subrayó que la fórmula de futuro pasa por evitar dos corrientes contrapuestas. La primera, «a ficción de que Galicia non necesite dos demais e que se ille (...), converteríamos nunha terra pechada en si mesma (...), refractaria ante as achegas positivas en necesarias que veñan do exterior». La segunda, el «interese puramente circunstancial e partidista en que Galicia se converta nun ente político satélite do Goberno socialista e da Moncloa». Esas dos tendencias corresponderían al BNG y el PSdeG. Frente a ellas, Rueda se comprometió a que «Galicia proseguirá o seu propio camiño» y su gobierno «non se embarcará en aventuras políticas que sacrifican o benestar de todos e a cohesión social no altar da ideoloxía».

Ayudas a la dependencia y garantías para atraer nuevas inversiones industriales

Alfonso Rueda presentó medidas en distintos ámbitos, aunque con mayor impacto en la atención social y la política económica.

Dependencia

Ayudas directas. La Xunta otorgará un bono de 5.000 euros anual a todas las personas con dependencia que sean atendidas en su domicilio por un familiar. La previsión es que se beneficien 18.400 ciudadanos. Además, 10.000 dependientes en residencias recibirán un complemento de 1.200 euros anuales que se sumarán a las ayudas que ya perciben en la actualidad, lo que supondrá un aumento real del 30 %. El portavoz socialista, Luis Álvarez, comparó la ayuda de 5.000 euros con el bono coidados del bipartito PSOE-BNG. Rueda le afeó que trazase esa similitud cuando también comparó la ayuda con un premio de tómbola.

Mayores

Rebajas y viajes. Se creará un Carné 65+ con bonificaciones similares a las del Carné Xove para mayores. Entre sus ventajas figura un programa de viajes y ocio activo financiado por la Xunta. La portavoz del BNG, Ana Pontón, describió los anuncios de Rueda como un «recital de propaganda», y consideró un «insulto á intelixencia» os anuncios de medidas para los mayores cuando no han sido capaces de cambiar el modelo de gestión de las residencias tras lo ocurrido en la pandemia.

Burocracia

Trámites automáticos. La Tarxeta Benvida pasará a concederse de forma automática a todos los hogares que cumplan los requisitos de renta —cerca del 80 %—. El título de familia numerosa se otorgará de forma inmediata tras el nacimiento del tercer hijo. Ya no será necesario renovarlo cada año y caducará cuando «o último fillo se emancipe».

Fiscalidad

Vivienda. La Xunta rebajará el tipo general del impuesto de transmisiones patrimoniales del 9 % al 8 %. Supondrá un ahorro de 1.000 euros por cada 100.000 euros de coste de la propiedad.

Industria

Garantías a los inversores. El Gobierno gallego declarará el carácter estratégico de los proyectos industriales que superen los dos millones de euros, creen 25 o más empleos directos y tengan incidencia territorial y socioeconómica. Esos proyectos deberán tramitarse en un año y, si la Xunta vulnera ese plazo, indemnizará al promotor con el 1 % del importe del proyecto, hasta un máximo de 500.000 euros. Las propuestas industriales de entre los 800.000 y dos millones de euros, contarán con ventanilla única y plazos de trámite reducidos a la mitad.

Economía

Fondo público-privado. La otra medida estratégica en materia económica es la puesta en marcha de un fondo público-privado con un capital de 300 millones de euros. La Xunta pondrá el 10 % de esa cantidad. Los inversores privados, con los que ya se ha negociado, aportarán el resto. El fondo, añadió el presidente, se presentará en próximos días ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El 80 % de sus inversiones deberán destinarse a proyectos ejecutados en Galicia, añadió Rueda.

Sanidad

Psicología clínica. Entre otras medidas, Rueda anunció que durante los «vindeiros anos» se va a generalizar la presencia de los psicólogos clínicos en los centros de salud. Esa decisión pretende mejorar la atención a los problemas de salud mental. Esos profesionales serán a mayores de los 240 profesionales que ya se están incorporando para tratar la salud mental, añadió.

Ciudades

Parques caninos. El presidente anunció que la Xunta impulsará y financiará la creación de un parque canino en cada una de las siete grandes ciudades de Galicia. Los ayuntamientos solo deberán ceder las parcelas y la Xunta instalará los equipamientos. Entre la oposición hubo algunas risas ante la propuesta, Rueda la defendió señalando que son infraestructuras que necesita mucha gente, y que un Gobierno debe «atender ás cousas grandes e as pequenas».

Educación

Investigación. Rueda se comprometió a que las universidades recibirán cada año inversiones de la Xunta equivalentes al 1 % del PIB de Galicia, con el fin de impulsar el sistema de I+D+1.

Medio Ambiente

Hidrógeno y plantas invasoras. En el 2024 se activarán las primeras ayudas para la industria del hidrógeno verde, en la que Galicia puede ser «un hub de primeiro nivel». Además, se reforestarán los márgenes de las carreteras autonómicas con especies autóctonas, retirando especies invasoras y pirófitas como acacias, eucaliptos o hierba de la pampa. El plan arrancará por la autovía de O Morrazo, en la que se plantarán 25.000 árboles. La Xunta marcará además un porcentaje mínimo de la estructura de sus edificios que deberá levantarse con madera de Galicia.