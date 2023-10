Bomberos comarcales recrudecerán el conflicto tras el «plantón» de Xunta y diputaciones a la reunión de este lunes

Manifestación de los bomberos comarcales en huelga el pasado mes de julio XOAN A. SOLER

La última reunión del 25 de septiembre entre los bomberos comarcales en huelga y los representantes de las Administraciones responsables de estos parques (gestionados por consorcios compuestos por Xunta y diputaciones provinciales) dejó pocos avances, apenas el compromiso de volver a reunirse este lunes 9 de octubre en el Consello Galego de Relacións Laborais. Pero ese encuentro tampoco se ha producido. El comité de huelga denuncia lo que consideran un «plantón», que para ellos ratifica el desinterés por solucionar el conflicto y les lleva a la idea de recrudecer el conflicto, que ya dura 116 días. Los huelguistas reclaman, entre otras cosas, más personal y que se negocien convenios con las mismas condiciones para todos los parques y provincias.

Para este lunes estaba prevista, a las 10 de la mañana, una reunión entre la representación de los trabajadores y los interlocutores designados por las Administraciones. Según explican desde el comité de huelga, a última hora del domingo comenzaron a recibir, por canales extraoficiales, avisos de que los representantes de Diputaciones y Xunta podrían no acudir, al no tener listos unos informes. «Informes que consisten en ter estudada documentación que teñen hai meses, pero non hai interese e non fan os deberes, e dan escusas para non vir negociar», expresa José Luis Pareja, de la organización sindical Sibgal.

Finalmente, a la reunión no acudió nadie en representación de los Consorcios de bomberos provinciales. El comité considera esto un «desplante» que «marca un antes e un despois». «A nosa paciencia esgotouse», afirma Moisés Fernández, de CC.OO. «A mensaxe que se nos traslada con esta falta de seriedade é clara: ás Administracións non lles preocupa a prestación do servizo de emerxencias, nin queren resolver o problema», secunda Álvaro Negreira, de UGT.

La huelga de bomberos que no secunda nadie, pero que cierra parques Mónica P. Vilar

Así las cosas, el colectivo ya baraja tomar nuevas medidas de presión y recrudecer el conflicto. Hasta el momento, y pese a que la huelga lleva más de cien días convocada, los huelguistas no la han secundado, aunque sí se han negado a hacer horas extra y a cubrir bajas y permisos de compañeros, algo que ya obligó a cerrar diferentes parques en diferentes jornadas. Pero el miércoles por la tarde celebrarán una asamblea de trabajadores de toda Galicia, para estudiar un nuevo calendario de movilizaciones y un endurecimiento de las medidas.

«Logo de tres meses non fixeron nada. O único que fixeron foi desatender as súas obrigas e mostrar desprezo, desinterese e un trato insultante cara a nosa profesión, as nosas familias e a cidadanía», indica Honorino Raña, de Sibgal. «O sistema de emerxencias de Galicia vaise cambalear aínda máis despois disto», advierte Ángel Moldes de la CIG, una situación de la que, para Héctor Fernández, de CSIF, «os únicos responsables son as Administracións».