El PSOE aprueba hoy las primarias gallegas y Besteiro será candidato

José Ramón Gómez Besteiro y Valentín González Formoso, en una imagen de mayo kiko delgado

La ejecutiva federal del Partido Socialista aprobará, en su reunión de hoy, la celebración de las primarias gallegas en las que los militantes elegirán al candidato socialista a las elecciones autonómicas, según ha podido saber La Voz. A expensas de que el órgano de gobierno del PSOE lo confirme tras su reunión de hoy, los plazos que deben transcurrir entre la convocatoria y la celebración de las votaciones apuntan al 29 de este mes de octubre como probable fecha de las primarias.

El diputado socialista en el Congreso José Ramón Gómez Besteiro parece ser la apuesta de Ferraz para tratar de arrebatar el Gobierno gallego al PP. El propio Besteiro confirmaba ayer que está a disposición del PSdeG para presentarse a las primarias y ser su candidato a la Xunta. En una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, afirmó que su compromiso con el partido y con Galicia es indiscutible. Cuestionado sobre si toma esta decisión por encargo de Pedro Sánchez, insistió en que es un «compromiso persoal» con el partido y con Galicia. En ese foro, Besteiro apuntaba ya que los socialistas estaban «en disposición de facer de maneira inmediata» las primarias.

El socialista cree que después de 14 años «hai unha posibilidade de cambio de ciclo» en Galicia que, en su opinión, «é percibida polos galegos». «Hoxe parece que Galicia rueda costa abaixo», ironizó, para afirmar que la Xunta «non serve para nada e non afecta» a la vida de los gallegos. «Cada vez hai máis galegos que ven que a Xunta non cambia as súas vidas. O PP fai moito para que a xente crea iso. Bótalle a culpa de todo a todo o mundo menos asumir as responsabilidades da Xunta», afirmó. Ante esto, Besteiro aspira a cambiar esa situación, con una Galicia «máis aberta, máis dialogante e produtiva». Un cambio que, tal y como afirmó, «vai liderar o PSOE».

También el diputado y exlíder del PSdeG, Gonzalo Caballero, anunció ayer que retomaba su proceso «de escoita» de la militancia previo a optar a las elecciones primarias en el partido para elegir candidato a la Xunta y pidió que estas no sean «teledirixidas». Al conocer que Besteiro se presentará al proceso, Caballero reprochó que se «autopropón» en un momento en el que estas elecciones internas «están suspendidas por decisión de Ferraz ata despois da investidura de Sánchez», por lo que ante esta posibilidad de cambiar el calendario, él también se pone «á disposición do partido» y se ofrece como candidato.

Las primarias gallegas habían sido fijadas inicialmente para el 17 de septiembre, pero fueron suspendidas por Ferraz, que consideraba que debían aplazarse a la espera de que se aclarase el proceso de investidura. Ahora, una vez descartada la presidencia de Feijoo, el PSOE ha decidido reactivar el proceso para elegir a su candidato a unas autonómicas que todavía no tienen fecha pero que deben celebrarse, como muy tarde, en el mes de julio.