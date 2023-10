El conselleiro de Educación destaca el incremento del 26 % en la matrícula de la FP dual este curso

Imagen de archivo de una empresa con alumnos de FP dual MARCOS MÍGUEZ

En una visita esta mañana al instituto IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, en A Estrada, el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, destacó el incremento del 26 % en la matrícula de la FP dual este curso, que registra cerca de tres mil estudiantes y confirma el «interese crecente por esta modalidade».

Precisamente, este centro contará el año que viene con un nuevo edificio de talleres para el alumnado de los ciclos de Madeira a través de una inversión de 3 millones de euros de la Xunta. «Unha acción que supón unha nova aposta do Goberno galego pola Formación Profesional, unhas ensinanzas que acadaron este curso un novo récord histórico, con 64.570 matriculados, un 6 % máis ca no 2022-2023», destacó.

En esa apuesta por la FP dual, el IES Antón Losada Diéguez cuenta este año con el ciclo de Administración de sistemas informáticos en rede que se imparte en esa modalidad con la colaboración de la empresa Ozona Tecnologías de la Información, y con una decena de matriculados. «A reedición deste proxecto de FP dual, do que xa saíu a primeira promoción ao remate do pasado curso, e a apertura dun grupo no máster de FP en Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos con 13 alumnos son as principais novidades na oferta deste centro, que é un dos grandes referentes na FP na comarca», agregó Rodríguez.

En cuanto a las obras de ampliación, el conselleiro recordó que esta actuación da respuesta a una necesidad del centro de contar con un espacio propio para el desarrollo de los ciclos de Madeira, Moble e Cortiza. El objetivo es que el nuevo edificio de talleres esté terminado en el primer trimestre del 2024. Por el momento, está ejecutada toda la planta semisótano, el suelo, el techo y las paredes.

La nueva construcción consta de dos plantas y se sitúa en una de las antiguas pistas deportivas. La planta baja está dotada con un aula polivalente y una técnica, vestuarios, el cuarto de limpieza y de instalaciones y un almacén. La superior albergará la sala de profesores, un aseo, otro almacén y el área de talleres de carpintería y mueble, mecanizado, montaje, instalación y acabado. El taller contará con una superficie de 1.270 metros cuadrados.

Ya en el 2020 se reformaron los talleres para estos ciclos con una inversión de más de 220.000 euros. Esta actuación se enmarca en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, la hoja de ruta con la que la Xunta está modernizando los centros y que tiene entre sus objetivos principales conseguir que se adapten a los nuevos retos de la enseñanza.