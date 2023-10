Rueda, en Land Rober: «Meu pai sempre me dixo que non me metera na vida en política»

«Meu pai sempre me dixo que non me metera na vida en política» contó Alfonso Rueda en Land Rober Tunai Show, el programa de humor y entretenimiento que presenta Roberto Vilar en TVG. El presidente de la Xunta aterrizó en el plató con el compromiso de «pintar a mona». Calzado con calcetines de lunares y deportivas —su calzado habitual, dijo, cuando no está en actos oficiales—, fue recibido con gritos de «presidente, presidente» del público y lo primero que tuvo que hacer fue adivinar entre cuatro comensales cuál era gallego viéndoles servirse y comer churrasco. Eliminó con éxito a dos participantes. No acertó en la última elección porque vio a Paco, un vecino de Vigo, «pouco pataqueiro».

Vilar le planteó después un juego a raíz de una noticia publicada por La Voz sobre algunas llamadas al 012 que planteaban cambiar el horario de la playa de As Catedrais para visitarla. Llamaron a un teléfono al azar y cogió una señora llamada María de Alcalá de Guadaíra. Rueda casi logra convencerla de que era un funcionario de la Xunta que la llamaba para ofrecerle un viaje a ese arenal con el horario de mareas que ella eligiese.

En otro número, Rueda tuvo que hacer de periodista en una serie de ruedas de prensa. La última fue de un supuesto político que se manejó entre Aznar, Rajoy y el «paquete de medidas» de Pedro Sánchez. Rueda preguntó cuáles son las medidas y el político, como era previsible, no concretó nada. «Estou collendo unha de ideas», bromeó Rueda.

El programa había creado expectativas en su promoción con la posibilidad de que el presidente de la Xunta acabase bailando con los miembros de la popular orquesta Combo Dominicano. Rueda, efectivamente, se prestó a interpretar la coreografía de un tema llamado el Meneito.

Entre número y número, el presidente desveló algunos aspectos de su vida personal. Confirmó que, aunque también tiene «moitas cousas boas», pensó en dejar la política «moitas veces» por temor a perderse ver crecer a sus hijas, Beatriz y Marta. Ahora «as botamos de menos todos os días», reconoció, porque estudian Derecho y Relaciones Internacionales en Holanda y Madrid.

Recordó con emoción a su padre y explicó que su madre hace «o que ten que facer» a su edad, disfrutar. Explicó que le gusta ir a correr tres o cuatro días a la semana —fue antes del programa—, que suele levantarse hacia las siete de la mañana y que se está «esforzando» para ir cogiendo soltura con el inglés.

También habló de sus inicios profesionales como comercial de banca «porta a porta». También de su etapa como secretario municipal, cuando vivió durante una temporada en un «bungaló de madera que viu de Finlandia».