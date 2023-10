Gas Natural presenta la única oferta al contrato de hasta 244 millones para surtir de este combustible a la Xunta

PACO RODRÍGUEZ

Una sola empresa ha presentado oferta para hacerse con el jugoso contrato ofrecido por la Xunta, para surtir de gas natural a los 246 centros de la Administración pública autonómica. Un contrato de dos años, prorrogable por otros dos, para el que el Ejecutivo gallego reserva hasta 244 millones de euros (IVA aparte).

La única interesada ha sido Gas Natural Comercializadora, la firma que ya ostenta el contrato actual de suministro, que vence el próximo 30 de noviembre y que no se renovará porque, tal y como justificó la Xunta, «debido aos altos prezos do gas natural nos mercados europeos e nacionais dende o mes de xullo de 2021 (circunstancia inédita e non previsible no momento de realizar o cálculo do orzamento de licitación), a execución deste contrato está requirindo un gasto moito maior que o estimado no momento en que se redactaron os pregos, polo que é necesario licitar un novo contrato».

El nuevo contrato, sin embargo, incluirá una nueva manera de determinar el precio y de garantizar su actualización dentro de unos límites. El importe total máximo será de 244 millones de euros (sin IVA) por los cuatro años. La oferta económica de las empresas interesadas se estableció como el único criterio de adjudicación, aunque en este caso solo se ha presentado una candidatura.

La mesa de contratación deberá ahora evaluar la oferta económica de Gas Natural Comercializadora, después de que el miércoles abriese la documentación administrativa, comprobando que la candidatura cumplía los requisitos exigidos y había presentado la documentación en tiempo y forma, por lo que se admitió su proposición para optar a los dos lotes en los que se divide el contrato, uno para suministrar gas natural canalizado, y otro para el licuado.