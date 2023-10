Formoso apunta a Besteiro como «potencial candidato» a la Xunta, aunque se decidirá en primarias

Formoso, esta mañana, junto al portavoz Luis Álvarez y la viceportavoz Leticia Gallego. XOÁN REY | EFE

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, reunió esta mañana a la dirección del grupo socialista en la Cámara autonómica para perfilar los contenidos del debate del estado de la autonomía que se celebra la próxima semana en el Parlamento. Formoso recordó el «fracaso» de Alberto Núñez Feijoo en su fallida sesión de investidura, y apuntó al «fin de ciclo do PP» que se «confirmará» en la sesión plenaria que arranca el lunes en el pazo do Hórreo. «É o fin de ciclo para Feijoo e, consecuentemente, o do seu sucesor Alfonso Rueda e o PP de Galicia despois de moitos anos de parálise», avanzó.

El líder de los socialistas gallegos repasó a un PP «desquiciado» tras su «fracaso político», sus alianzas con Vox y la «reacción furibunda de volver á cidadanía contra calquera acordo». Precisamente en esa intención de alcanzar pactos está la comisión socialista integrada por José Ramón Gómez Besteiro, junto a otros seis miembros del partido, para negociar con todos los grupos parlamentarios salvo Vox la investidura de Pedro Sánchez.

Formoso subrayó el papel «tan responsable» que jugará el exdelegado del Gobierno en Galicia y actual diputado en el Congreso al participar en este equipo. «Vai intentar dotar de estabilidade a un país que non quere eleccións e que quere que nun marco de responsabilidade e respecto constitucional sexamos capaces de chegar a acordos nun aspecto tan importante como que o país teña capacidade de seguir funcionando cun Goberno constituido, que represente a cada español e galego», abundó.

«Nese papel tan responsable só hai sete persoas; unha de elas é un compañeiro noso», se mostró orgulloso Formoso, confiado en que Besteiro tiene «capacidade para levar a bo porto ese buque de entendemento que é esa comisión». Preguntado por si este encargo de Sánchez acerca al también exsecretario xeral del PSdeG a liderar la lista de los socialistas a la Xunta en las elecciones del próximo año, Formoso recordó que él es uno «dos potenciais candidatos», pero que esa decisión compete a las bases del partido. «Depende dun filtro democrático que se chama militancia. Serán eles quen decidan», zanjó.

El secretario xeral confirmó así que el mecanismo para la elección del candidato sigue dentro de los plazos marcados por Ferraz, que obligó a posponer las primarias que se iban a celebrar en septiembre hasta que se desbloquee la investidura de Pedro Sánchez. Será entonces, como recordó esta mañana Formoso, cuando la dirección del PSdeG reactive la solicitud para abrir el calendario de votaciones, al igual que el PSC con su congreso. «Entendemos que son urxentes ante este baile de incertidume», dijo sobre la fecha de la convocatoria electoral en Galicia.