Transportes todavía no sabe cómo se repartirán los trenes Avril y asegura que el retraso no se debe a problemas de seguridad

La reunión entre la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, celebrada este miércoles en Madrid, no ha servido para aclarar cuál será el régimen de frecuencias en la conexión ferroviaria Galicia-Madrid cuando entren en servicio los nuevos trenes de muy alta velocidad Avril, en el primer trimestre del 2024. Los representantes del ministerio en la reunión aseguraron que todavía no han decidido cómo será el reparto de las quince unidades de ancho variable, que son las que pueden circular por toda la red de alta velocidad gallega. Pese a ello, la delegación de la Xunta insistió en su petición de que, como mínimo, se destinen a Galicia siete trenes de la serie 106, que podrían aumentar el número de plazas disponibles en este corredor en un 65 %.

En una reunión que David Lucas calificó de «intensa» y en la que se trataron «múltiples aspectos» relacionados con las infraestructuras gallegas, el secretario de Estado ratificó que los trenes Avril no estarán en servicio comercial hasta el primer trimestre del 2024 después de la prórroga solicitada por Talgo para cumplimentar la documentación que le exige la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. No existe por tanto un «problema de fabricación», como aseguró hace unos días el delegado del Gobierno en Galicia, ni tampoco dificultades relacionadas con la seguridad del material rodante. Se trata de asuntos relacionados con la certificación final de los nuevos trenes, que pueden alcanzar una velocidad de 330 por hora, aunque el registro máximo permitido en la actualidad es de 300. «Aunque no puedo dar fechas exactas, sí les puedo decir que, dentro del primer trimestre, será lo antes posible», dijo David Lucas en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Si los trenes empiezan a entregarse a principios de diciembre -parece que hay diez unidades de ancho variable que estarían listas para entonces- se necesitaría mes y medio para la formación de maquinistas. Por tanto, sería posible que a finales de enero o principios de febrero pudieran estar circulando en Galicia. Pero después de tantos retrasos -la serie 106 debería haber sido entregada a Renfe en enero del 2021-, es normal que no se quiera aportar fechas concretas. En cualquier caso, confirmó que habrá servicios de bajo coste entre Madrid y Galicia con la marca Avlo y se comprometió a compartir información con la Xunta si hay alguna novedad sobre el proceso de puesta en servicio de los nuevos convoyes.

El secretario de Estado de Transportes destacó el esfuerzo inversor del Gobierno en Galicia y puso como ejemplo la autovía Santiago-Lugo, la modernización del eje ferroviario Lugo-Ourense y la reforma de las estaciones de A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense. También precisó que se está trabajando en la salida sur de Vigo para conectar con Portugal y el baipás de Betanzos para mejorar la conexión con Ferrol. Durante la reunión, además, se anunció un estudio conjunto con Portugal para elegir la mejor zona para construir el nuevo puente ferroviario internacional que unirá ambos países.

Sobre la reconstrucción del viaducto de O Castro, David Lucas confirmó que las obras de la estructura sentido Madrid estará terminada antes de que termine este año y, respecto al viaducto sentido A Coruña, tan solo precisó que será a lo largo del 2024, pese a que la reconstrucción simultánea permitiría abrirlo el próximo verano. Aunque no se refirió a la AP-9 durante la rueda de prensa, en la reunión manifestó que el Gobierno no está dispuesto a transferir una infraestructura que considera estratégica

La conselleira Ethel Vázquez, por su parte, reivindicó su derecho «a ser insistente para demandar «infraestruturas e servizos» en una comunidad periférica como Galicia, al tiempo que se mostraba satisfecha por el nivel de información al que tuvieron acceso durante el encuentro. No obstante, pidió «axilidade» para la puesta en servicio de los trenes Avril, pues recordó que las ciudades gallegas del eje atlántico aún no tienen acceso a los servicios AVE, que se quedan en Ourense debido a que la red interior gallega está en ancho ibérico. Por estas razonas calificó de «mala noticia» el nuevo retraso.

A la reunión en Madrid acompañaron a la conselleira el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, e el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, un encuentro en el que constataron que el Gobierno «non ten previsto executar as variantes de Rubián e dos Peares», en el eje ferroviario Lugo-Ourense, dos trazados que reducirían sensiblemente los tiempos de viaje. Los representantes de la Xunta también concluyen que no existe una programación concreta para mejorar la línea decimonónica entre A Coruña y Ferrol.

Por parte del ministerio, asistió también al encuentro el comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián, con quien la Xunta llevaba tiempo intentando concertar una reunión. Sobre la marcha de las obras y de los proyectos en el corredor de mercancías ferroviarias, los representantes del Ejecutivo autonómico constataron que habrá «un retraso na presentación completa do Plan Director do Corredor Atlántico, xa que o Ministerio o supedita agora á aprobación da revisión do regulamento por parte da Unión Europea, que está en marcha». El plan director iba a presentarse este mes y parece que tan solo se difundirá un avance del plan de inversiones, a la espera de la reforma del reglamento, que añadirá nuevos itinerarios a la red transeuropea, como la mencionada A Coruña-Ferrol o la conexión con Portugal.

Transportes precisó en un comunicado posterior que en el tramo gallego del corredor atlántico se prevén inversiones por 1.443 millones de euros, de las que más 763 millones de euros (el 53 %) se encuentran licitadas o en ejecución. Destacaron en este sentido los proyectos en marcha en la línea del Miño, uno de los trazados ferroviarios más deteriorados en Galicia y en el que se invertirán 924 millones tanto en la infrestructura como en la superestructura.