El PP ourensano apuesta por aire fresco para pasar página a la etapa de Cabezas

Victoria Núñez MIGUEL VILLAR

Tras su dimisión como concejal el pasado mes de agosto, parecía evidente que Manuel Cabezas tampoco continuaría como presidente local del PP ourensano. Lo que no estaba tan claro era quién le daría el relevo al frente del partido y la persona designada para asumir esa responsabilidad ha sido toda una sorpresa tanto a nivel interno como externo. Se trata de Victoria Núñez López, una cara completamente nueva en la política local.

De hecho, la elegida, nacida en Ourense en 1975, no forma parte del grupo municipal del PP. No es concejala, como sí lo era la presidenta de la última gestora que dirigió al partido en la ciudad, constituida tras la dimisión del exalcalde Jesús Vázquez y encabezada por la entonces portavoz, Flora Moure. La formación ha preferido apostar ahora por aire fresco, por un perfil que no esté marcado por el polémico pasado reciente del PP ourensano y sus sucesivos pactos con Democracia Ourensana.

Aunque Victoria Núñez es militante, su participación en la vida interna del partido era, hasta ahora, escasa. No solía asistir a mítines o a reuniones orgánicas, pero sí estuvo presente en la junta directiva provincial que acordó su designación como presidenta de la gestora. Allí recibió el aval público de Alfonso Rueda, líder del PPdeG y presidente de la Xunta. Es, precisamente, en la Administración autonómica donde ella ha desarrollado su carrera. Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, es funcionaria desde el año 2003. Ocupó diversos cargos de responsabilidad y desde el 2014 es jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente. Empezó ahí con Rogelio Martínez como delegado de la Xunta en Ourense en un momento en el que su número dos era Luis Menor, ahora presidente de la Diputación ourensana. Más tarde, con Gabriel Alén al frente de la Delegación, Núñez siguió teniendo la confianza del gobierno autonómico. Sin embargo, su proximidad con el todavía líder provincial del PP, José Manuel Baltar, es nula, según confirman diversas fuentes.

Ahora deberá compatibilizar sus responsabilidades como jefa territorial de Medio Ambiente con la presidencia de la gestora del PP local. Mientras aterriza, Victoria Núñez se remite al comunicado difundido este martes por su partido. Según dice en él, en esta nueva etapa su primer objetivo será «recuperar, incorporar novas persoas». Subraya que entre las municipales de mayo y las generales de julio, la formación popular recuperó 11.000 votos y apuesta por seguir trabajando en esa línea. No cita a Cabezas, pero sí a los concejales que conserva el PP, que formarán parte de la gestora, remarca.

Dice estar muy ilusionada con la tarea, que asumirá «con moita responsabilidade, pero tamén con vocación política, que xa me vén de familia». Se refiere a su padre fallecido en el año 2010, Victorino Núñez, que fue presidente del Parlamento de Galicia entre 1990 y 1997.