El exlíder de En Marea Luís Villares se deja ver en público en un acto del TSXG

El magistrado y exlíder de En Marea, Luís Villares; el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y el profesor de la Universidade da Coruña Carlos Amoedo, este lunes en A Coruña con alumnos del programa «Educar en Xustiza».

Son muy pocas las veces en las que el magistrado Luís Villares Naveira (Lugo, 1978) se deja ver en público desde que en febrero del 2020 abandonó sus responsabilidades políticas al frente de En Marea, formación que lideró para optar a ser presidente de la Xunta en las elecciones del 2016. Una de esas pocas veces se produjo ayer en un momento del exitoso programa Educar en Xustiza que promueve el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que está dirigido a escolares de centros educativos. Este año participaron casi 4.000 jóvenes, entre ellos los alumnos de Derecho de la Universidade da Coruña (UDC) que ayer visitaron el TSXG, donde fueron recibidos por su presidente, José María Gómez y Díaz-Castroverde.

Los estudiantes mantuvieron un encuentro con Villares, con el que analizaron la jurisdicción contencioso-administrativa, que el magistrado ejerce desde la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza.

Desde que regresó a su plaza en el TSXG, Villares mantiene un tono discreto y está centrado en la actividad judicial con la participación en decenas de resoluciones, desde las autorizaciones y restricciones durante el covid a las referidas a adjudicaciones del transporte escolar o a parques eólicos, como la reciente anulación de la declaración de utilidad pública del proyecto de repotenciación del parque de Corme.

La última vez que el nombre de Villares adquirió repercusión pública fue en noviembre del año 2022 cuando llegó a su sección del Tribunal Superior de Xustiza un caso de supuesto transfuguismo de una concejala de A Coruña, cuyo nombramiento había sido anulado por la Justicia a petición de Marea Atlántica, formación próxima a En Marea. La entonces concejala recusó al magistrado por su pasado político y este decidió abstenerse en ese asunto, aunque según él, no concurrían las causas para apartarse del caso. Lo explicó así en un informe: «É por isto que, aínda que non concorren as causas de abstención ou recusación sinaladas pola interesada, e conservando intacta a miña íntima convicción de obxectividade e imparcialidade con relación ao procedemento no seu conxunto, en aplicación da teoría elaborada polo Tribunal Europeo de Dereitos Humáns ao suposto de autos, prefiro absterme do coñecemento do asunto».