Alfonso Rueda entrena para la campaña invitando a cañas en el bus de «Galicia non para!»

cedida

El sol pegaba fuerte este mediodía sobre la Praza da Feira de Bandeira, en el municipio pontevedrés de Silleda. Allí, a poco más de 45 kilómetros del centro de Galicia, un autobús azul con aires de food truck tamaño jumbo ofrecía una «Caña con Alfonso Rueda». La cita, según la pizarra colocada a la puerta del bus, era a las 12:30. Y la caña, sin alcohol, fue el modo en el que el presidente de la Xunta quiso acercarse a los vecinos de este pueblo de menos de 1.000 habitantes, en la parroquia de Manduas. En territorio de un alcalde socialista, el veterano Manuel Cuiña, daba el pistoletazo de salida a la campaña Galicia non para!, una iniciativa que llevará ese mismo autobús por distintos puntos de Galicia para que todo el que quiera pueda tomarse ese aperitivo con Alfonso Rueda y, según dicen desde el PP, «trasladarlle ao presidente todo aquelo que lles preocupa, o que vai ben e o que cren qu epode mellorar». Y podrán hablar de todo: desde economía a empleo, familia, educación o agricultura.

Aunque Alfonso Rueda no ha dado pistas sobre la convocatoria de elecciones en Galicia, este parece un entrenamiento de cara a la futura campaña. Porque la idea del autobús y la caña no es la única fórmula que ha puesto en marcha el PPdeG para que los ciudadanos puedan dirigirse directamente al titular de San Caetano. Además, ha lanzado la página web rueda.gal para que los que no puedan acercarse a tomar esa caña en el autobús del Galicia non para! puedan hacerle llegar sus sugerencias vía telemática. A esa misma web puede entrarse con un QR impreso en los posavasos que reparte el autobús.