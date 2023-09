Ana Pontón obvia al PSdeG y dice que el debate de autonomía confrontará los modelos del PP y del BNG

XOÁN REY | EFE

El debate del estado de autonomía, que se celebrará los días 8 y 11 de octubre, permitirá «confrontar dous modelos: O do PP, que representa o pasado, e o do BNG, que representa o futuro». Eso es lo que cree la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón, que en declaraciones a los medios tras participar en una reunión extraordinaria del grupo para diseñar las estrategias del debate añadió que «estas son as dúas alternativas en condicións de poder liderar o futuro de Galicia». Pero es que en el debate, añadió según EFE, se verá como este marcará el «fin de ciclo» del PP en la Xunta.

Del BNG dijo además, según Europa Press, que acudirá al debate con una «vontade clara» para que se visualice que hay que «escoller entre dúas opcións». En su opinión el «PP chega a este debate sen forza e sen impulso. É coma un coche que ten o depósito na reserva e que ten dificultades para chegar ao final do mandato».

La portavoz nacionalista avanzó algunas de las propuestas de la formación. Dijo que presentará medidas urgentes frente a la crisis y proyectos transformadores «para poñer en marcha un proxecto que sexa o dunha nova Galicia, viva, forte, dinámica, científica e feminista». En concreto, la líder del BNG ha detallado que plantearán una propuesta de resolución que pretende movilizar 153 millones de euros para poner en marcha tres medidas prioritarias: un bono escolar para «compensar os gastos extraordinarios do curso escolar máis caro da historia»; una tarjeta básica para la compra de alimentos y medicinas para las rentas con menos recursos; y un fondo de rescate hipotecario que permita «paliar os efectos da suba de hipotecas».

En cuanto a los proyectos transformadores, la propuesta del BNG pasa por «un novo modelo de país» basado en tres pilares: mayor capacidad de decisión y ampliación del autogobierno; más recursos, para lo que ve clave poner «con decisión» una propuesta «ambiciosa de novo modelo de financiamento»; y «un gran salto» en materia de innovación, transformación tecnológica e industria y fortalecimiento de los sectores productivos.

Además, los nacionalistas llevarán también un «ambicioso programa de transformación» para hacer frente a «os grandes retos de futuro» que se centran en la ciencia, el ecologismo, un nuevo modelo energético, el ámbito digital, la cohesión, el feminismo, el bienestar, la transformación de la administración, los derechos sociales, el reparto igualitario de recursos públicos, la lengua gallega, la cultura y el ámbito internacional.