Rueda enfría un posible adelanto electoral en Galicia

El prsidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se refirió al acuerdo para las obras del Novo Chuac tras el Consello de la Xunta Sandra Alonso

La oposición quiere elecciones anticipadas en Galicia. La portavoz del BNG, Ana Pontón, dijo hoy jueves: «Na miña opinión canto antes se convoquen, mellor para os galegos». El miércoles, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, planteó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «tome o control ou que o pobo galego decida». Paradójicamente, cumplir esos deseos supondría una muestra de debilidad. Así lo dijo también ayer José Ramón Gómez Besteiro, diputado socialista por Lugo y probable candidato a la Xunta: «Tras el fracaso de Núñez Feijoo, el pánico se va a apoderar del PP en Galicia. Yo estoy completamente convencido. Y eso nos lleva previsiblemente a un adelanto electoral, lo que será entendido por la ciudadanía gallega como una muestra de debilidad».

Pero Alfonso Rueda volvió a enfriar hoy la posibilidad de que los gallegos vayan a las urnas este año. Evitó poner fechas a los comicios, que salvo sorpresa deberían celebrarse antes del 12 de julio, pero todas sus palabras fueron para alejar el fantasma del adelanto. Rueda ironizó con la «preocupación» electoral del PSdeG y el BNG señalando que los primeros «nin teñen candidato». Rueda celebró la «verdad evidente» dicha por Feijoo de que los socialistas tienen «overbooking en Madrid» de posibles cabezas de lista, pero a su juicio nadie quiere ese puesto. Vaticinó que alguno «o será de forma obrigada», y citó al propio Besteiro o al ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, que ya se autodescartó en verano.

El líder del PPdeG consideró que las frecuentes referencias de los socialistas al adelanto electoral obedecen a un proceso de «psicoloxía inversa: o que te preocupa moito tentas dicir que é o que lle preocupa aos demais». Esa preocupación del PSOE gallego deriva, en su opinión, de la falta de candidato y también de que les gustaría que en Galicia se votase antes de que los ciudadanos sean conscientes de «todo o que vai ter que ceder Pedro Sánchez para sacar adiante a súa investidura» por eso intentan que se vote «canto antes».

Ante las reiteradas preguntas, afirmó que «para falar de adianto de eleccións pregúntenlles aos partidos da oposición, eu falo de gobernar». La frase, salvando las distancias, tuvo un eco a la que usó Feijoo en el debate de investidura para rechazar por completo las exigencias de los independentistas catalanes: «Si quieren hablar de amnistía y referendo, su hombre es Sánchez».

Su meta, insistió, es que Galicia siga siendo «unha illa de estabilidade» frente al «desgoberno do Goberno central» y a quienes «falan de eleccións todo o día».

Más allá de declaraciones de contenido político, el presidente hizo hoy tras el consello de la Xunta anuncios que le obligarían a desdecirse si adelanta los comicios. Rueda reiteró que Galicia tendrá presupuestos, incluso aunque el Gobierno no haya facilitado la información económica necesaria para elaborarlos.

«En breve aprobaremos o teito de gasto do orzamento (...) No debate do estado de autonomía adiantaremos algunhas medidas». El debate del estado de la autonomía se convocará el próximo martes y arrancará el 9 de octubre. Tras sus palabras de hoy, convocar los comicios antes de esa cita reforzaría a la oposición. Anunciar las elecciones en el mismo debate supondría que se celebrarían, como pronto, el 3 de diciembre, ya que los trámites previos requieren 54 días. Celebrar las elecciones en Navidad o su entorno temporal es posible, pero podría tener un coste.

Más allá de esos cálculos está el compromiso reiterado por el presidente de que Galicia tendrá un presupuesto aprobado y en vigor el 1 de enero. La convocatoria de elecciones exige disolver el Parlamento gallego, lo que impediría tramitar las cuentas y dar cumplimiento a ese compromiso.