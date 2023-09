Llamadas a elegir destino en el Sergas 456 enfermeras seleccionadas en el concurso de méritos

El Hospital Álvaro Cunqueiro, con el Meixoeiro al fondo XOAN CARLOS GIL

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este jueves publica una resolución del Sergas con la relación de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo de estabilización, hecho a través de un concurso de méritos, para incorporar más de 450 profesionales de enfermería a los centros hospitalarios gallegos.

En concreto, se publican 456 nombres, y se abre un plazo de diez días, a contar desde este viernes 29 de septiembre --día posterior a la publicación--, para que los seleccionados elijan destino.

La elección de plaza se hará por medios telemáticos, marcando por orden de preferencia los distintos hospitales. «Los/las aspirantes que, en el plazo indicado y conforme al procedimiento establecido no seleccionen ningún destino o no resulten adjudicatarios/as de ninguno por el que hayan optado, no podrán ser nombrados/as personal estatutario fijo y quedarán sin efecto todas sus actuaciones en este proceso», advierte la resolución.

La publicación incluye también la lista de destinos. El Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ofrece el mayor número de plazas, con un total de 115, seguido del Complexo Universitario de A Coruña (Chuac), con 70. En el extremo opuesto se sitúan el Hospital Público de Barbanza, que oferta un único puesto, o el Hospital Público Virxe da Xunqueira de Cee, con tres.

Además, hay 29 plazas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF); 54 en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); 58 en el de Lugo (HULA); 9 en el Hospital Público da Mariña; 8 en el de Monforte; 35 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO); 7 en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; 9 en el de Verín; 48 en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP); y 10 plazas en el Hospital Público do Salnés.