Rueda asegura que Feijoo sería presidente si los socialistas pudiesen votar en conciencia en la investidura

¿Romperá algún diputado socialista la disciplina de partido en el debate de investidura de Feijoo? El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no tiene duda de que así sería si los representantes del PSOE votasen en conciencia: «Se lles deixaran votar en conciencia estou seguro, dino en privado. Hai representantes socialistas que non están dacordo co que lles di o seu partido que teñen que votar». El titular del Ejecutivo gallego respondió así a la pregunta de un periodista tras la presentación en Santiago de la Estratexia de Oncoloxía de Precisión de Galicia, pero a continuación reconoció que esta posibilidad es muy remota.

«Todo indica que o resultado da votación ao final non vai chegar por moi pouco». Ese muy poco son los cuatro apoyos que le faltan a Feijoo para tener la mayoría absoluta de 176 diputados a favor, y que para el presidente de la Xunta están muy lejos de la soledad de Núñez Feijoo a la que alude la oposición «a soidade son 172 apoios, so a catro da maioría absoluta». Rueda estará atento a las negociaciones de Pedro Sánchez con nacionalistas e independentistas ya que Galicia se juega mucho en ellas. En concreto, dijo, los 450.000 millones de euros que se podrían condonar a Cataluña para que los independentistas apoyen la investidura.

Sobre un posible adelanto electoral en Galicia, que sugirió Feijoo en el debate en el Congreso, el presidente de la Xunta negó que el líder de los populares marque los tiempos y recordó que quien habla de elecciones y de adelanto electoral es la oposición, «entre eles o señor Besteiro que non é capaz de dicir quen vai ser o candidato do seu partido. Feijoo falaría hoxe de adianto, pero a oposición leva meses», zanjó Rueda, para quien sus prioridades son el día a día, como el debate del estado de la autonomía que se celebrará en unos días o la elaboración de los Orzamentos del 2024.

El presidente de la Xunta aseguró que no acudirá el viernes al Congreso a la votación ya que estuvo este martes escuchando las propuestas de Feijoo, «e vin que había propostas e progama de goberno, estou seguro de que Galicia gañaría moitísimo se esta investidura saíra adiante».