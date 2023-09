La Xunta y las empresas de autobuses mejorarán los sistemas de reserva para atender mejor la alta demanda

La conselleira Ethel Vázquez, con parte de los asistentes a la reunión Sandra Alonso

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, mantuvo este martes un encuentro de trabajo con representantes de las cuatro federaciones de transporte de viajeros por carretera, con el objeto de buscar alternativas para manejar la altísima demanda que se produce en determinadas líneas y, especialmente, en las estaciones intermodales de Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra. En estas terminales se produce un trasvase de viajeros que no encuentran acomodo en los trenes, también en una situación límite con su oferta de plazas en horas punta y, sobre todo, los viernes y domingos por la tarde. El primer viernes después del inicio del curso académico fue el día en el que más usuarios se movieron por las líneas del Plan de Transporte de Galicia: más de 157.000, lo que obligó a aumentar en 200 las expediciones diarias. En este sentido, Ethel Vázquez valoró positivamente la disposición de las empresas a realizar estos ajustes.

El trasvase de usuarios no atendidos por el ferrocarril y los abonos gratuitos, no obstante, no explican toda la fenomenología de falta de plazas en las líneas del transporte público. La demanda ha crecido un 18 % respecto al año pasado, ya se sitúa en las mejores cifras de antes de la pandemia y la eliminación de la mascarilla ha atraído a más viajeros. Además, los billetes están rebajados en un 50 % y los menores de 21 años viajan gratis con la tarjeta Xente Nova de la Xunta.

Los usuarios, ante la escasa oferta en trenes y autobuses: «Si hubiera más plazas, mejor, porque hay demanda para llenarlas» La Voz

Ante esta situación,el Gobierno gallego y la patronal representada por las federaciones Anetra, Transgacar, Fegabus y Fegatravi se han propuesto mejorar el sistema de reserva de plaza en las principales líneas concesionadas, un modelo todavía limitado a ciertas líneas y empresas, y que se pretende generalizar y mejorar la información al respecto. De esta forma, los usuarios podrán planificar mejor sus viajes, saber si cuentan con plaza el día y hora elegido y buscar transportes alternativos si no es así. Ante esta situación en el ferrocarril y los autobuses, muchos jóvenes optan cada vez más por el coche compartido a través de plataformas digitales como BlaBlacar. Estas reservas telemáticas se realizarían a través de las tarjetas de usuarios de la red de transporte autonómico (TMG y Xente Nova), y servirían también para que las empresas pudiesen anticipar en qué conexiones son más necesarios los refuerzos. «Mantemos esta reunión para poder anticiparnos», dijo la conselleira.

Si el ferrocarril tiene un problema de falta de material rodante y de maquinistas, algo similar sucede con los autobuses: no hay conductores y los plazos para adquirir vehículos son cada vez más largos. El presidente de Trasgacar, Carlos García Cumplido, señaló que desde la implantación del Plan de Transporte en el 2019 se vivieron momentos de «complejidad», especialmente desde el punto de vista económico, «y todavía tenemos unos déficits muy importantes», destacó. Esta situación económica después de una pandemia que redujo la movilidad al mínimo, así como la falta de mano de obra, explican que las empresas no puedan disponer de más medios para atender los picos de demanda.

«Debemos ser capaces de improvisar un vehículo y un conductor, y la ciudadanía, además, demanda que este refuerzo sea inmediato», dijo García Cumplido, que apostó por llevar a cabo una «labor de información» a la ciudadanía para que programe sus necesidades de movilidad y realice las reservas de forma telemática.

Los abonos gratuitos duplican el uso del tren y sirven para fidelizar nuevos viajeros Pablo González

«Entre todos podemos mejorar el sistema, pensando siempre que es un sistema público de transporte colectivo y que siempre puede haber un viajero al que no podamos atender en un momento, pero que hay una siguiente línea», dijo, al tiempo que pidió una mayor coordinación con los servicios ferroviarios. También reclamó una mayor flexibilidad en los contratos de transporte de la Xunta, de forma que se pueden desviar autobuses y conductores de zonas menos tensionadas por la demanda a otras donde son más necesarios. La Dirección Xeral de Mobilidade estudiará si estos trasvases son posibles.

En este sentido, Ethel Vázquez aseguró que pondrá sobre la mesa de la reunión con el Ministerio de Transportes todas las deficiencias en el transporte ferroviario que, en su opinión, repercuten en la carretera. Averías, retrasos, líneas cortadas por obras, escasas frecuencias en las horas punta... todos ellos asuntos que tratará con el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, el próximo 4 de octubre en Madrid.

Por otra parte, Renfe ha registrado un aumento del 31,1% de viajeros en los meses de verano, julio y agosto, respecto al mismo periodo del 2022, llegando a los 81,4 millones de pasajeros, según ha informado la compañía este lunes.