Una segunda sentencia del TSXG confirma que la Xunta no puede suspender en verano los contratos de sustitutos en las escuelas infantiles

Fuco Rei

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido otra sentencia en la que declara que «no es conforme a derecho» la cláusula de los contratos del personal interino y sustituto de las escuelas infantiles de la Xunta que permitía suspender el vínculo laboral mientras los centros estaban cerrados por vacaciones.

El fallo fue emitido el pasado 5 de julio, y ya ha devenido firme, pues la Administración autonómica no presentó recurso. En él se reitera el contenido y argumentos de otra sentencia emitida en enero. Así, el alto tribunal recuerda que los contratos de interinidad no pueden darse por terminados hasta que no se reincorpore el empleado sustituido. Por lo tanto, los trabajadores afectados tienen derecho a que la relación laboral con el centro educativo se mantenga durante el cierre de la escuela por vacaciones o fiestas, si la persona a la que sustituyen tiene derecho a ello.

En esta segunda ocasión, el TSXG ha estimado una demanda del sindicato CIG, a la que posteriormente se adhirieron UGT, CC.OO. y CSIF, contra la Axencia Galega de Servizos Sociais, dependiente de la Xunta (la sentencia de enero fue por una demanda contra el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, también dependiente de la Administración autonómica).

En el transcurso del litigio, las jefaturas territoriales del organismo demandado emitieron informes aseverando que o bien habían dejado de aplicar la cláusula denunciada, aunque siguiera figurando en los contratos, o bien que ya no la incluían en los contratos firmados este año. Sin embargo, los magistrados no atendieron ese argumento, al entender que esos informes «no dispensan garantía ni seguridad jurídica que permita tener por cumplida la obligación de la demandada [esto es, mantener la relación laboral durante el cierre de las escuelas]». Por ello se completó el procedimiento, que ha terminado con la sentencia favorable a los sindicatos.