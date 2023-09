Rueda se marca como objetivo recuperar a 30.000 gallegos que viven en la diáspora

La cita sirvió para reconocer la trayectoria de las diecinueve agrupaciones de gallegos que superan el siglo de historia ALEJANDRO CAMBA

La morriña, dicen, es un invento de gallegos y lo cierto es que es imposible que la emoción no aflore cuando en Galicia se habla de aquellos que tuvieron que dejar la tierra para buscarse el sustento en otros horizontes. Ese sentimiento, común en cualquier esquina del territorio, se vive con especial intensidad en Ourense, provincia singularmente castigada por ese éxodo durante varios siglos y desde la que este viernes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hacía un llamamiento al retorno. La invitación tuvo como marco la reunión del Consello de Comunidades Gallegas que este año se celebra en la ciudad de As Burgas y en el que se reúnen representantes de asociaciones y colectivos de gallegos en todo el mundo.

No se encontraban desde antes de la pandemia (la última cita fue en diciembre del 2019) y este año han acudido representantes de 80 de esas entidades creadas por gallegos y desde las que siguen manteniendo vivo el recuerdo a sus orígenes —muchas llevan el nombre de la localidad de quienes las pusieron en marcha— además de la cultura, la lengua, la música o las tradiciones. A aquellos pioneros del asociacionismo migrante rindió homenaje Beatriz Carballo, presidenta del consejo delegado de las Comunidades Gallegas durante los últimos años. Recordó que esas agrupaciones se convirtieron también en lugar de acogida y apoyo para que la llegada de los que venían detrás de ellos fuese menos dura. Carballo, que también está al frente de la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas en Argentina, animó a quienes comparten esa misma responsabilidad de mantener vivas estas asociaciones y a no decaer para trasladar ese amor por Galicia a los que vienen detrás. «Eles son o futuro», recalcó tras subir al estrado para recibir una placa conmemorativa del centenario de su agrupación. Algo que se repitió con otros 18 colectivos que han superado el siglo de existencia.

El máximo responsable del Gobierno autonómico se marcó un objetivo ante ellos y el resto de participantes en el encuentro: lograr que en el año 2026 se hayan asentado de nuevo en Galicia 30.000 de esos gallegos del exterior.

La cifra no parece difícil de conseguir teniendo en cuenta que ya hay 28.000 personas que han retornado a alguna de las cuatro provincias gallegas desde el 2018, según los datos que maneja la Xunta. A ellos y a los que se animen a sumarse a ese movimiento de retorno en el futuro inmediato, Rueda les prometió no solo mantener las líneas de ayudas que ya están en marcha, sino potenciarlas con la nueva estrategia del programa Galicia Retorna que se ha diseñado para el trienio 2023-2026.

En ella están muy presentes los hijos o nietos de los que se fueron. Según los datos que maneja la Secretaría Xeral de Emigración, menos del 30 % de la actual comunidad de gallegos en exterior son nacidos en territorio español. «Apoiar aos descendentes daqueles galegos, que queren iniciar unha vida aquí, é cumprir co noso deber», señaló Rueda en el paraninfo del IES Otero Pedrayo donde se celebró el encuentro. «Sodes galegos con tódolos dereitos e aquí tedes os brazos abertos», añadió dirigiéndose especialmente a aquellos que ya nacieron en la diáspora.

El presidente de la Xunta no aludió directamente en su discurso a que la vuelta de estas familias —muchas llegan con niños en edad escolar— pueden suponer un punto de inflexión para frenar el delicado momento que vive la comunidad por el declive demográfico. Pero sí se sobreentendió en varios momentos de su discurso, como cuando apuntó que las ayudas al colectivo de retornados no implican solo apoyo para que ellos puedan tener aquí una segunda oportunidad, sino que con su llegada «axudádesnos a construír a Galicia do futuro no momento no que máis falta fai».

Además del plan de reencuentro familiar para emigrantes adultos, la Xunta tiene iniciativas pensadas para que los jóvenes tengan un primer contacto con la tierra de sus antepasados, como los programas Conecta con Galicia o Conecta Xacobeo, las Escolas Abertas, los campos de voluntariado o las bolsas de excelencia que buscan atraer talento con universitarios que se animen a terminar o ampliar aquí estudios.