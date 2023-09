Pontón advierte a Sánchez que aún no se ha ganado el voto del BNG y que la legislatura es muy larga

En el primer consello nacional del BNG del curso político, celebrado hoy sábado en Santiago, Ana Pontón lanzó dos advertencias al PSOE. La primera: «O voto do BNG hai que gañalo, e para gañalo hai que cumprir con Galiza. Hoxé [Pedro] Sánchez non ten gañado ese voto». Y la segunda: «A lexislatura é moi longa e cada voto conta (...) Cada votacion será unha oportunidade para facer valer o voto do BNG». Fue su respuesta a las «intoxicacións duns e outros» que a su juicio afecta al debate de la investidura en Galicia, y más en concreto a los socialistas que esta semana consideraron que el poder de influencia del Bloque está «moi diluido» en las Cortes y que la interlocución con la jefatura de su partido es escasa.

Ese punto de vista se plasmó en dos gestos diseñados: el anuncio del ministro de asuntos exteriores de que se dará prioridad al catalán en la UE -que Pontón asegura que el Gobierno rectificará- y la elección del diputado lucense José Ramón Gómez Besteiro para hacer la primera intervención parlamentaria en gallego, privando de ese hito simbólico al BNG.

Pero la portavoz nacionalista no comparte ese punto de vista. Insistió en que su partido cumplirá el compromiso adquirido con los gallegos en las pasadas elecciones generales, por un lado defendiendo los intereses de Galicia y por otro impidiendo un gobierno del PP «de ganchete coa ultradereita». Esa última promesa se materializará esta misma semana, con la materialización del «fracaso anunciado» de la investidura de Alberto Núñez Feijoo. Estará precedida, añadió, por el acto convocado por los populares mañana en Madrid, que para Pontón es un reconocimiento adelantado de esa derrota.

El consello nacional se centró además en otras dos temas, la crisis de precios y las próximas elecciones autonómicas.

Sobre el primero, Pontón explicó que su partido presentará medidas como un fondo de rescate hipotecario que estará «financiado nun 75 % pola banca» para rescatar a las familias. La portavoz del Bloque acusó a la Xunta de permanecer inane ante las consecuencias de la inflación. «Alfonso Rueda non actúa», denunció. A su juicio el presidente de la Xunta encabeza un gobierno «desnortado e sumiso a Madrid, desconectado da dura realidade dos galegos». Él mismo, añadió, es un «presidente en modo Calimero», al frente de un equipo cuyo grado de «desnorte e sumisión é tal» que incluso votaron en contra del uso del gallego en el Congreso, «unha indignidade que os perseguirá sempre».

Ante tal escenario, la portavoz del BNG subrayó su seguridad en que habrá cambio en Galicia «sexan cando sexan» las elecciones autonómicas. Hasta entonces el BNG lanzará propuestas que formarán parte de la «axenda galega» que prevén desarrollar desde el Gobierno de la Xunta. «O meu obxectivo non é solo desprazar ao PP», proclamó Pontón, sino «ser presidenta de Galiza e poñer en marcha o mellor goberno da historia do país cun proxecto solvente e transformador».