Iria Méndez, da Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Renfe en Galicia: «A xente tira de coche compartido, pide días de teletraballo ou cambia prácticas na universidade»

Iria Méndez fotografada na estación de Guixar, en Vigo XOAN CARLOS GIL

As peticións reiteradas dos usuarios dos trens de media distancia galegos están a cobrar máis importancia neste inicio de curso.

—Está a ser un setembro especialmente conflitivo?

—Moi moi conflitivo. Antes das bonificacións xa eramos moitísimos usuarios, pero non se notaba tanto a falta de mantemento. Agora levamos moitos meses con dobres composicións, sen aumentar persoal... e iso nótase. Tamén hai moitas obras, que son necesarias, pero que non se comunican con transparencia e que non se axustan os horarios, sobre todo na mañá... Está sendo un setembro moi difícil. Hai trens completos xa ata outubro, a alternativa que usamos moitos, que son os autobuses, tampouco dá feito, e danse situacións complicadas, que se van salvando con coche compartido, pedindo días de teletraballo ou cambiando prácticas na universidade.

—As incidencias técnicas son habituais?

—Si. Case a diario hai algún problema, aínda que se empeñen en chamarlles incidencias puntuais. E sabemos que non é tan fácil ter de súpeto cinco trens dispoñibles, pero hai que atopar maneiras de mitigar os problemas. Por exemplo, pódese ter un bus dispoñible nas principais cidades. Tamén moitísimas veces hai limitacións temporais de velocidade, polo que case todos os trens chegan con quince minutos de retraso. E se ti podes entrar a traballar ata as oito e media e o tren chega tarde de xeito recorrente non pode ser. Hai que conseguir que haxa máis información e que alguén se tome en serio o tema do mantemento. E falamos moito de Renfe, pero ADIF é responsable das vías, os sinais, os paneis... E para nós hai certa descoordinación e deixadez.

Los usuarios, ante la escasa oferta en trenes y autobuses: «Si hubiera más plazas, mejor, porque hay demanda para llenarlas» La Voz

—Non houbo melloras entón?

—Si que hai pequenas melloras. Antes, por exemplo, a app non funcionaba nunca, e había outro límite temporal para anular. O ADIF tamén rematou de implantar o ERTMS. Tamén conseguimos que se gañaran prazas no Alvia entre A Coruña e Ourense, recuperar algúns trens importantes que se perderan coa pandemia ou segundos escáneres en moitas estacións para evitar colas. Pero segue a ser necesario dar resposta ás necesidades reais dos viaxeiros: hai que ver o número de frecuencias, se son suficientes, ver os horarios en que chegan os trens ás distintas cidades...

—Se houbo melloras, e nos trimestres anteriores a gratuidade xa aumentara os usuarios, porque esta a ser un inicio de curso tan complicado?

—Porque cada vez hai aínda máis interese en usar o tren. Notáronse a volta ao cole e a revisión das hipotecas. O tren é a única maneira de aforrar para moita xente que se despraza no eixo atlántico. E tamén porque non son quen de tomar a decisión de ampliar o servizo. Para meter un AVE poden cambiar o contrato, pero para responder ás necesidades da xente, parece que non. Por que non saen antes os primeiros Media Distancia do día, por exemplo? Hai marxe, pero a resposta é o silencio, nin sequera unha negativa. Este ano o contrato programa de dez anos chega ao ecuador e é unha oportunidade de ouro para revisar, reformular, optimizar e dar máis e mellor servizo.

El Gobierno negocia con Bruselas eludir el pago de peajes en las autovías a cambio de mantener los incentivos al tren pablo gonzález

—Que se precisa?

—O primeiro, que os prezos sexan accesibles, que podamos subir ao tren. As bonificacións demostraron que moita xente precisaba o servizo, pero non accedía a el polo prezo. E logo fan falta máis prazas, máis frecuencias, mellores horarios, quizais empezar o servizo máis cedo nas mañás e acabar máis tarde ás noites... Tomar en serio a nosa rexión e ir dotándoa de máis trens e máis persoal.

—Que cre que pasará co remate das bonificacións en xaneiro?

—As circunstancias que motivaron esa gratuidade non decaeron, así que confiamos ou ben nunha renovación ou ben en lograr uns prezos xustos para todos os cidadáns, que haxa igualdade, porque o transporte ferroviario é unha competencia estatal. E que se teña en conta a recorrencia no uso, para aqueles que dependen do tren para estudar ou traballar.