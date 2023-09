Pontón, sobre la prioridad al catalán en la UE: «O ministerio vai rectificar»

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, en el pleno. Xoán A. Soler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reiterado hoy viernes que su partido no tolerará «ningún tipo de trato de segunda» hacia el gallego, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, plantease dar prioridad al catalán para que sea lengua de uso en la UE.

Pontón, preguntada sobre si esa decisión condicionará el voto del Bloque en la investidura, insistió en que todas las lenguas merecen el mismo reconocimiento en las instalaciones y espera que esa sea la posición que adopte Asuntos Exteriores. A su juicio «o ministerio é consciente» de que el anuncio no fue correcto «é vai rectificar». Pontón criticó además que el PP se oponga al uso del gallego en el Congreso, ya que eso dificultará a su vez que sea empleado en la UE. El Bloque, explicó, presentará una iniciativa en el Parlamento gallego para que impulsar el reconocimiento de esa lengua en todas las instituciones. La portavoz afirmó que lo deseable es que salga adelante por unanimidad y reclamó a los populares que dejen de poner «paus nas rodas» de la promoción de la lengua y voten a favor.

Pontón también reclamó al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, que repruebe un mensaje en la red social X, antes Twitter, del concejal del PP de Santiago, Adrián Villa, en el que se la califica a ella y a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de «fashionarias». Ese apodo ha sido adoptado por el entorno político de la vicepresidenta y Sumar, hasta el punto de que en la campaña de las generales se fabricaron chapas y otro merchandising electoral con ese mote; pero no se estaba vinculado con Ana Pontón. El mensaje del edil también fue reproducido por la cuenta oficial del PP. Además, consideró que hacer comentarios sobre la forma de vestir de las mujeres es una muestra de «machismo» y una evidencia de que algunas personas viven «non no século XXI, senón no XIX». Pontón reivindicó también el derecho de las mujeres a vestir como quieran.

El jueves recibimos a las 2 “fashionarias” en Santiago



👉🏼 Ana Pontón, que viene de “visita institucional” y se cree Ministra.

👉🏼 Yolanda Díaz, que viene de cumbre y se cree Reina.



Ambas procedentes del Parlamento de Galicia con puño en alto, ahora pertenecen a la burguesía… pic.twitter.com/ud678mjvJE — Adrián Villa (@viltorad) September 19, 2023

La portavoz del BNG hizo esas declaraciones tras anunciar la presentación de una serie de medidas para mejorar el sistema de residencias de mayores de Galicia, que serán debatidas en el pleno del Parlamento de la semana que viene.

Pontón se hizo eco de la denuncia de la asociación de inspectores de que se está avisando a las empresas que gestionan las residencias antes de cada inspección. Esas «filtracións» son un «feito gravísimo», dijo, ya que impiden una fiscalización real de las condiciones de trabajo y de los servicios que reciben los residentes. Además, denunció que en Galicia solo hay 7 inspectores para los 948 centros existentes, lo que les impide desarrollar su trabajo en condiciones.

Las medidas del Bloque tienen el fin de cortar las filtraciones y de que los centros desplieguen todos los medios humanos y materiales para garantizar el bienestar de los mayores, explicó. Entre las propuestas figura ampliar la plantilla de inspectores al menos hasta duplicarla, prohibir las filtraciones o que se hagan públicas en una web específica las sanciones impuestas a la residencias, sus datos económicos y los fondos que perciben de la Administración pública.

La portavoz de los nacionalistas lamentó que el Gobierno gallego no haya aplicado medidas de ese tipo, teniendo en cuenta lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia del covid. También criticó que, en lugar de investigar la quejas presentadas por los inspectores, la Xunta opte por «negar os feitos» y «perseguer a quen denuncia».