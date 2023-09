Rueda dice que los diputados del PP estarán «no seu dereito» si quieren usar el gallego en el Congreso

Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho hoy jueves que los diputados del PP estarían «no seu dereito» de usar el gallego en el Congreso si así lo decidiesen, una vez que ya está aprobado el cambio en el reglamento que permite usar esa lengua, el catalán, el vasco, el bable y el aragonés en la cámara baja.

«Non vería ningunha cuestión» si utilizasen el gallego, añadió Rueda, quien señaló que el cambio en la norma lo permitiría aunque su partido se haya opuesto a la citada modificación.

El uso del gallego, el catalán y el euskera ya es oficial en el Congreso de los Diputados La Voz

El presidente consideró una «mala noticia» que se siga polemizando sobre el uso de las lenguas en el Congreso mientras no se discuten las exigencias de los independentistas catalanes a Pedro Sánchez. Rueda recordó que el último «prezo da investidura» anunciado por Carles Puigdemont supondría la condonación de 450.000 millones de deuda, por lo que advirtió que «a Galicia pódeselle quitar todo se non o impedimos». Preguntado sobre cuándo consideraría adecuado que se introdujesen las lenguas cooficiales en el Congreso, el titular de la Xunta respondió refiriéndose a las citadas exigencias que «dende logo, o momento non é agora. Nin de broma».

La prioridad del catalán, último gesto del PSOE para dar por amortizado el respaldo del BNG Xosé Gago

Rueda criticó que ni al PSOE ni al BNG les interesa hablar de las posibles cesiones para «contentar a Puigdemont» en el que «nos xogamos moito máis» mientras «nos teñen entretidos co tema dos pinganillos». En respuesta a las declaraciones de la portavoz del Bloque, Ana Pontón, que ayer le acusó de «traizón» al idioma, Rueda ironizó diciendo que el BNG parece poder utilizar los términos que quiera contra sus rivales mientras ellos no aceptan las críticas. Señaló además que, a pesar de ese uso «tremendista» de «grandes palabras», la realidad «non ten nada que ver» con esa acusación. Además, «falando de traizóns», recordó el anuncio del ministro José Manuel Albares de que el Gobierno priorizará el catalán, «a que importa para a investidura», sobre el vasco y el gallego para ser lengua de uso en la UE.