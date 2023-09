La Xunta recurre la sentencia que concede un permiso de paternidad de 22 semanas

Sede del edificio del TSXG en A Coruña. PACO RODRÍGUEZ

La Xunta ha ratificado el recurso al Tribunal Supremo de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que el pasado mes de junio concedió a un empleado público de la Xunta el disfrute de las seis semanas de permiso adicional, a mayores de las 16 establecidas por paternidad, en igualdad de condiciones con las madres biológicas.

Fuentes de la Consellería de Facenda consultadas por Europa Press han argumentado que se trata de un fallo que «non é de aplicación xeral» por sí mismo a todos los empleados públicos, sino a «un caso concreto» y que, «por esta razón e en aras de dar seguridade xurídica e de cumprir coa normativa vixente», ve necesario pedir el pronunciamiento del Supremo.

Al tiempo, recuerda que Galicia «foi pioneira no seu momento co aumento ata as 22 semanas do permiso de maternidade, seis máis do que marca a lei estatal».

Enfrente, la CIG acusa a la Administración gallega de «resistirse a recoñecer a igualdade de dereitos na duración do permiso por nacemento». El sindicato recuerda que demandó que la Administración autonómica aplique de forma general a todo el personal de la Xunta «este novo dereito recoñecido na sentenza», y lamenta que, lejos de ello, trate de «gañar tempo».