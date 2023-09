La oposición ve en el evento de Rueda un acto de «márketing» y «propaganda» de un gobierno «esgotado»

Un acto con más forma que fondo. Así ve la oposición el acto protagonizado este lunes por el presidente de la Xunta, sobre el que, señalan, planea ya la sombra de unas próximas elecciones autonómicas.

El viceportavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Julio Torrado, ha calificado el evento de «pomposo e de fastos» y ha atribuido al Ejecutivo gallego, con Rueda a la cabeza, una «tendencia recente» a hacer actos «de moito márketing» que, además, ha dicho, «empezan a ter un carácter moito máis electoralista que de xestión». «Se cadra Rueda está preparando o escenario, xa está a pensar noutras cousas e dá xa por amortizada a súa etapa como presidente», ha apuntado el socialista.

«Estamos ante outro acto máis de propaganda de Rueda», ha valorado también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. «Pero a propaganda non pode tapar que estamos ante o goberno do PP máis irrelevante da historia, esgotado, sen ideas, incapaz de poñer sobre a mesa ningunha medida de calado nun contexto de crise de prezos», ha añadido. En esa línea, ha censurado que el presidente de la Xunta haya optado por «destacar como logro» que aprobará en tiempo y forma los presupuestos autonómicos del 2024, cuando tiene mayoría absoluta en el Parlamento gallego. «Dá a medida de até que punto o Executivo de Rueda é puro fume, e ten que presumir do que non é máis que xestión ordinaria», ha indicado, recordando que además aún no se conoce cuál será el techo de gasto para las cuentas del próximo año.

134.000 escolares gallegos tendrán un bono de 120 euros para practicar deporte o comprar material deportivo Elisa Álvarez

Sobre una de las medidas que incluirán esos presupuestos, adelantada este lunes por Rueda, como es el bono de 120 euros para actividades o material deportivo para escolares gallegos, Torrado ha sido muy crítico. «O que nos vén á cabeza é comparar este bono cos libros escolares gratuitos que tiña implantados o Goberno de Touriño e que o Goberno de Feijoo, con Rueda no medio, botou para atrás co argumento de que non se lle podía dar a mesma axuda pública a uns que a outros e que había que facelo en función da renda», ha comentado el socialista. «Parece que esqueceron a súa propia idea, e que agora si, nesta campaña electoral que lanza o señor Rueda, vale todo», ha apostillado.

Pontón, por su parte, ha considerado el acto plagado de «obviedades e propaganda». Ha criticado especialmente los anuncios en materia de vivienda «por parte dun PP que leva 14 anos dinamitando a política pública de vivenda» o que se proclamase «que hai máis emprego, mentres se ignora que a taxa de actividade é hoxe máis baixa que en 2009». La nacionalista ha asegurado que Alfonso Rueda es «incapaz» de defender Galicia ante el Estado, y lo ha tildado de «presidente de reposto, que actúa como peón de Madrid». «A día de hoxe, Rueda non traballa para Galiza, senón para a investidura de Feijoo», ha remachado.