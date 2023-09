Los grupos parlamentarios preparan el próximo debate del estado de la autonomía para el 9 de octubre

Imagen de un debate del estado de la autonomía anterior PACO RODRÍGUEZ

La Xunta quiere celebrar el debate del estado de la autonomía a partir del lunes 9 de octubre. La fecha tendrá que ser refrendada por el Parlamento, pero los grupos de la Cámara ya trabajan con esa fecha preparando el que será el primer debate de política general gallega con Alfonso Rueda como presidente de la comunidad autónoma, y el último antes de las próximas elecciones autonómicas.

Tanto BNG como PSdeG ya estudian sus intervenciones, tal y como han reconocido los viceportavoces de los grupos parlamentarios de la oposición en las respectivas ruedas de prensa que ofrecieron este lunes en el Pazo do Hórreo.

Por parte del Bloque, Luis Bará apuntó que la celebración del debate «é un tema que vai marcar a axenda as vindeiras semanas», y que su formación ya trabaja en la preparación de esa cita, aunque no detallarán las propuestas concretas hasta que la fecha esté más próxima. Sí adelantó que la intervención de la líder del BNG, Ana Pontón, irá «en dúas direccións»: por una lado, una «crítica» al balance de los gobiernos del PP en Galicia, «que deixan un país peor», y por otro, poner «propostas» sobre la mesa.

Por su parte, Julio Torrado, del PSdeG, indicó que la intención de su grupo en el debate del estado de la autonomía será «facerlle ver» a Alfonso Rueda «que é o presidente de Galicia, porque aínda non se enterou». «Dá a sensación», dijo, de que presidir la Xunta es una obligación que al popular «non lle gusta». Los socialistas también aspiran a, por un lado, poner «o foco na relevancia de Galicia no conxunto do Estado», y por otro, ponerlo también en los asuntos concretos que afectan al «día a día» de los gallegos, como por ejemplo la situación de los servicios públicos.

Con la fecha de inicio solicitada, y de seguirse el guion parlamentario habitual, el 9 de octubre se abriría el debate del estado de la autonomía con la intervención del presidente de la Xunta, tras lo que intervendrían los dos portavoces de la oposición. El martes 10 de octubre no habría sesión parlamentaria, al ser la jornada para que los grupos políticos presenten sus propuestas de resolución, y el miércoles 11 se reanudaría el debate y votación de esas iniciativas.

El viceportavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Julio Torrado, ha reivindicado este lunes el «respaldo» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la federación gallega del partido, escenificado con su presencia en la Festa Socialista celebrada el domingo en Oroso, y también con la elección del diputado lucense José Ramón Gómez Besteiro para defender la postura socialista sobre las lenguas cooficiales en el Congreso.

«O señor Besteiro vai representar mellor a Galicia que Rueda», ha aseverado Torrado en una rueda de prensa en el Parlamento, en la que ha puesto en duda el liderazgo del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al señalar que «ninguén é consciente» de si preside Galicia o se limita a recibir instrucciones «por whatsapp» desde la sede del PP en Madrid. «Segue detrás (Rueda) da pancarta de Galicia Bilingüe», ha acusado el socialista.

Pese a haber destacado que el PSOE haya escogido a Besteiro para defender en el Congreso la iniciativa sobre el uso de las lenguas cooficiales, Torrado no quiso valorar si esa elección supone un refuerzo del lucense como hipotético candidato de los socialistas gallegos en las próximas elecciones autonómicas.

Muestra de sumisión para el PPdeG

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, vio de manera negativa la elección del que fuera hasta hace poco Delegado del Gobierno en Galicia. Pazos consideró que tanto BNG como PSdeG tienen un «despiste xeralizado» sobre los temas que interesan a los gallegos por su defensa del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Con todo, mientras a los nacionalistas les reconoció una posición «coherente» con lo mantenido hasta la fecha, a los socialistas les atribuyó «incoherencia» al apoyar por necesidad «partidista» --la de obtener el respaldo de los nacionalistas a la investidura de Sánchez-- lo que antes no veían posible.

En ese sentido, criticó la elección de Besteiro para intervenir en la Cámara y «xustificar» la «rectificación» de Sánchez y «claudicar» ante el independentismo. Y añadió que el socialista gallego «ten experiencia de sobra en ser sumiso».