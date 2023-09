134.000 escolares gallegos tendrán un bono de 120 euros para practicar deporte o comprar material deportivo

Xoán A. Soler

Entre aplausos mientras bajaba las escaleras del auditorio del edificio Fontán, en el Gaiás, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó los Fitos, obxectivos, e futuro de su Ejecutivo. Un acto que ya empieza a ser tradición y en el que el popular desgranó los logros de su legislatura con la vista puesta ya en las próximas elecciones autonómicas del 2024, las primeras por otro lado a las que Rueda acude como candidato a la presidencia. Entre la retahíla de medidas enumeradas el popular anunció una ayuda de 120 euros para todos los escolares de entre 6 y 16 años que estén federados para que compren material deportivo, acudan a clases o en definitiva puedan realizar una práctica deportiva.

Serán unos 134.000 escolares los beneficiados, informan desde su equipo, y este bono se incluirá en el proyecto de Orzamentos del 2024. Fue quizás la principal novedad de una puesta en escena en la que cada uno de los conselleiros desgranó, apurando el reloj y ya a puerta cerrada, los logros y deberes de su departamento. Antes el presidente de la Xunta sacó pecho delante de los suyos de lo que significa gobernar con normalidad. «Hai que seguir dedicándose a algo tan necesario e ás veces tan pouco atractivo paa os que non entenden o servizo público como é gobernar con normalidade», insistió. De ahí que todo su equipo lleve meses trabajando ya en el nuevo proyecto presupuestario para que Galicia, «converténdose xa case nunha excepción» tenga el próximo año unas cuentas realistas y unos presupuestos «con prudencia e sentidiño».

Ese sentidiño fue una constante en este acto en el que el líder de los populares gallegos desgranó los avances en distintas materias. Quedan muchos pasos por dar, apuntó «e os que se conformen non poden estar no noso equipo». Tras un año repleto de citas electorales que a algunos les sirvió de excusa «para paralizalo todo», la Xunta siguió adelante «desenvolvendo a nosa política do Goberno».

Medidas fiscales, como la equiparación en el tramo autonómico de las familias con dos hijos a las numerosas, una medida que notarán en la próxima declaración de la renta y que según Rueda notarán de forme evidente en los bolsillos, casi dos mil viviendas públicas para alquiler, o el «pioneiro» decreto para poder convertir en viviendas los bajos comerciales, «ao mellor falamos menos que outros pero intentamos facer medidas concretas», apostilló.

La ley del litoral, el calendario de vacunación infantil «máis completo do mundo», las tasas universitarias más bajas de España o unas cifras de empleo récord fueron otros de los apuntes destacados por el presidente de la Xunta que pidió a su gobierno no distraerse «absolutamente nada» para convertirse en el Gobierno de Galicia «agora e no futuro».