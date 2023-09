La irrupción de jabalíes en las carreteras causa casi diez accidentes al día en Galicia

La Guardia Civil examina el lugar del accidente en el que murieron dos jóvenes en agosto por la irrupción de un jabalí en la carretera. ALBERTO LÓPEZ

La irrupción de jabalíes en la calzada es desde hace años una de las principales preocupaciones de los responsables de la Dirección General de Tráfico en Galicia, donde se registran una media de casi diez accidentes con jabalíes al día. En el 2022 hubo más de 3.500 siniestros de este tipo, una cifra que ha ido aumentando en los últimos años. Y este 2023 no parece que la situación vaya a ser mejor, como lo refleja la estadística de accidentalidad en las provincias más afectadas por la presencia de jabalíes en la carretera: Lugo, con 950 casos en lo que va de año, y Ourense, con 570.

«El jabalí representa un enorme problema en la carretera», reconoce David Llorente, jefe provincial de Tráfico en Ourense y buen conocedor de la situación que provocan estos animales. Llorente advierte que esa cifra puede ser aún mayor: «En la red viaria de Ourense tenemos una media de tres accidentes con jabalíes al día, y esos son los que están registrados, porque hay una cifra de siniestros que no llegan a conocerse, bien porque el vehículo implicado no tiene en su seguro la cobertura de atropello de animales, o bien porque los daños han sido leves y el conductor no ha dado parte del accidente».

La mayoría de los accidentes con jabalíes se cierran con daños materiales y con la muerte del jabalí. Pero hay otras ocasiones en que el siniestro provoca víctimas humanas, como ocurrió este verano en Chantada, donde perdieron la vida dos jóvenes ocupantes de un coche que se salió de la vía debido a la irrupción de un jabalí en la carretera. «Eso no puede pasar», señala David Llorente, que sostiene que el de los jabalíes es un problema de enorme magnitud que hay que abordar cuanto antes.

Cada vez más casos

Igual que está sucediendo en el resto de lugares, cada vez es más fácil encontrarse un jabalí en la carretera. Y no hay una varita mágica para afrontar ese momento, que casi siempre suele ser inesperado. «Por la experiencia que tenemos de los accidentes con jabalíes, lo recomendable es no dar volantazos. A veces, intentar esquivar al animal puede tener resultados fatales. Si no da tiempo a frenar y evitar la colisión, hay que asumir que lo mejor es atropellarlo», afirma Llorente, que coincide con la recomendación de otros expertos en tráfico.

Desde el punto de vista de la siniestralidad vial, la sobrepoblación de jabalíes tiene una doble incidencia. De forma directa, los daños materiales o personales que pueden producirse en un accidente. Y, de manera indirecta, los recursos que hay que dedicar a la atención de ese tipo de siniestros y que podían ser destinados a una prevención más activa de la accidentalidad. Un informe del año pasado indicaba que la Guardia Civil de Tráfico dedicaba una hora y media al atestado en cada caso, lo que significa la dedicación de 5.000 horas al año a ese tipo de siniestros, casi siempre de daños materiales.