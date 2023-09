La Xunta emplaza a las empresas de autobuses a reforzar los servicios ante el aumento de demanda

Sandra Alonso

La Xunta ha emplazado a las empresas concesionarias del transporte público autonómico a actuar con previsión y anticipación para reforzar los servicios y atender «o aumento da demanda derivada do inicio do curso escolar», un incremento «importante» de usuarios que fue generalizado en todas las provincias. «Esta circunstancia xerou algunhas situacións de saturación, ante as que a Dirección Xeral de Mobilidade requiriulles ás empresas maior previsión para evitar que se repitan, coa disposición de reforzos, dotando máis vehículos para prestar axeitadamente o servizo e tamén vehículos con maior número de prazas», asegura la consellería de Infraestruturas e Mobilidade en un comunicado.

Por poner un ejemplo, en el transporte metropolitano del área de A Coruña fueron más de 19.000 los usuarios que se movieron en autobús este viernes, un 32 % por encima de la media. También entre Ourense y Vigo se registró «unha punta de demanda importante que se tratou de atender dispoñendo reforzos en ambos os sentidos».

La Xunta recomienda a los usuarios del transporte público que, en la medida de lo posible, traten de reservar con antelación su plaza a través de los dispositivos o aplicaciones de las distintas concesionarias de transporte.

El plan de transporte autonómico permite a las concesionarias adaptar los servicios a la demanda, que desciende sensiblemente durante el verano. Pero el inicio del curso escolar es el punto de inflexión que devuelve a la normalidad la movilidad de los ciudadanos. Si no se actúa con previsión, puede pasar lo que sucedió esta semana en distintas conexiones de Galicia, especialmente el viernes