Ana Pontón inicia con la cantante Pili Pampín un programa de entrevistas

Ana Pontón, con Pili Pampín.

Bajo el título Código Ana, la líder del BNG ha presentado este viernes su nuevo canal en redes sociales en el que la portavoz nacional del partido entrevista a diferentes personalidades de Galicia con el objetivo, dice el Bloque, de abrir el discurso político tradicional a otros formatos y públicos.

Este espacio de entrevistas será regular y participarán personas referentes en diferentes ámbitos, de forma que los protagonistas explican su experiencia vital y profesional con Ana Pontón, una dirigente que siempre ha mostrado cierta atracción hacia formatos periodísticos; de hecho, alguna vez ha confesado que una de sus alternativas para la Universidad era estudiar Xornalismo. Finalmente hizo Ciencias Políticas.

En esta primera entrega la líder del Bloque entrevista a la cantante Pili Pampín, con la que abordan cuestiones como el presente y el futuro de la gente joven, la emigración o la conexión que la artista consiguió con públicos que no eran los habituales en sus actuaciones musicales gracias a colaboraciones con músicos emergentes como es el caso de Ortiga. El Bloque ha publicado esta mañana un adelanto de esa entrevista, que se podrá ver íntegra la próxima semana.

«A líder do BNG quere ir máis aló do marco estritamente político e mostrar a súa faceta máis humana e persoal a través de conversas con referentes do mundo da cultura, da ciencia, da economía, do audiovisual, do feminismo e de calquera ámbito que hoxe preocupe á sociedade galega», explican desde el BNG.