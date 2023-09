La Xunta defiende la ley de gestión del agua y asegura que se han sumado cinco concellos

Depuradora de Os Praceres, en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha desechado este miércoles las críticas del PSdeG sobre la ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua y ha afirmado que desde que se aplica ya son cinco los nuevos municipios que han solicitado que la Xunta se haga cargo de sus depuradoras.

En respuesta a una pregunta del PSdeG en el Parlamento, la conselleira ha destacado así que Augas de Galicia ya gestiona 27 depuradoras municipales, aunque «as competencias da auga son dos concellos, exclusivamente».

Aun así, la Xunta, «consciente das dificultades de moitos concellos para xestionar as súas competencias en materias de augas». impulsó la aprobación de la Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral do Auga con el objetivo, según dijo la conselleira, de prestarles apoyo, tanto técnico como económico.

Vázquez hizo hincapié en que este modelo es voluntario y a él se pueden adherir los concellos porque, señaló, «non crea novas taxas nin leva aparellada a suba dos recibos».

Sin embargo, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo le ha reclamado a la titular de Infraestruturas que «acabe coa política de postureo» y acuerde con la Fegamp vías de financiación para que esta nueva ley se pueda llevar a cabo sin suponer nuevos costes para las Administraciones locales.

De hecho, la socialista ha considerado que la Xunta debe aprovechar ya la elaboración de los presupuestos del 2024 para cambiar de posicionamiento y dar facilidades a los ayuntamientos para cumplir con el «dereito da cidadanía a unha auga de calidade».